Taşacak Bu Deniz’in Ballı’sı Özge Arslan, tepki alan sahne hakkında açıklama yaptı

Cuma günleri yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde geçtiğimiz hafta Ballı karakteriyle vurularak diziye veda etti. Ballı karakterini oynayan Özge Arslan, diziden hiç beklemediği bir anda çıkarıldığını belirterek öfke kustu.

TAŞACAK BU DENİZ'İN BALLI'SI ÖFKE KUSTU

Dizinin sevilen karakterleri arasında yer alan Ballı karakteri dün akşam yayınlanan bölümde ölerek diziye veda etti. Oyuncunun diziden aniden çıkarıldığı ve yapıma kırgın olduğu iddia edildi.

Oyuncu diziyle ilgili herhangi bir veda paylaşımı yapmazken, sadece "Çok kötüsünüz" yazılı bir paylaşım yaptı.



Olayla ilgili ilk kez konuşan Özge Arslan, "Sizleri şaşkınlığa uğratan o final benim için de hiç beklenmedik ve zor bir finaldi. Geri dönüşü olmamasına bitti. Şiddetin yakıcı ve korkutucu gerçeğe büründüğü bu dünyada, nerede durduğumuzu bilerek etik sorgulamalar yapmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi.