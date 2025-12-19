EYT kapsamında çalışanlar dikkat! Zaman aşımı tuzağına düşmeyin

Kategoriler
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT kapsamında emekli olup aynı işverene bağlı olarak çalışmaya devam eden işçilerin önceki çalışma süreleri, yeni dönemdeki yıllık izin süresinin belirlenmesinde geçerlidir. Emeklilikte kullanılmayan izinlerin parasının alınmış olması bu durumu değiştirmez. Bu nedenle 15 yılı tamamlayan işçiler, emeklilik sonrası çalıştıkları her yıl için 26 gün izin hakkı kazanır. Yargıtay'dan konuya ilişkin emsal karar geldi.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Kanun, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik iş yerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönünden dikkate alınmasını öngörüyor.
EYT’den emekli olan işçilerin bir kısmı farklı iş yerlerinde bir kısmı ise aynı işverene ait iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Bunların izin sürelerinin tespiti konusunda zaman zaman anlaşmazlık yaşanıyor.
Yargıtaya göre, işçinin ilk dönem çalışmasında yıllık izinlerinin tamamını kullanması veya kullanmadığı yıllık izinlerin ücretlerinin ödenmesi, ikinci çalışma döneminde hak kazandığı yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde, ilk dönemdeki kıdeminin dikkate alınmasını engellemez. Buna göre, ikinci çalışma döneminde hak kazanılan yıllık ücretli izin süresinin ilk dönemdeki çalışma süresi de dikkate alınarak tespit edilmesi gerekir.
Bir iş yerinde 15 yıl çalışan işçinin kıdem tazminatını ve kullanmadığı izin günlerinin parasını alarak EYT kapsamında emekli olduğunu kabul edelim. Bu işçi emekli olduğu tarihe kadar yılda 20 gün izne tabidir. İşçi emekli olduktan sonra aynı işverene ait iş yerinde çalışmaya devam ederse bu kez 15 yılı tamamlamış olacağından yılda 26 gün izne hak kazanır. Emekli olduktan sonra çalıştığı her yıl 26 gün izin hakkı elde eder. Kullanmadığı iznin parasını almış olması, önceki çalışmalarının izin hakkı hesabında dikkate alınmasını engellemez.
Emekli olan işçi aynı işverene ait iş yerinde değil de başka bir iş yerinde çalışmaya başlarsa ilk izin hakkını elde edebilmek için bir yıl çalışması gerekir.
Ancak, kanuna göre 18 yaş ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha büyük yaştaki işçilere verilecek izin süresi 20 günden az olamaz. EYT’li işçilerin çoğunluğu 50 yaş ve üzerinde olduğu için yeni bir işte çalışmaya başlasalar bile 20 günlük izin hakkından yararlanırlar.
İşçilerin işverenin aynı iş yerinde veya farklı iş yerlerinde aralıklı çalışması, yıllık izne hak kazanma bakımından dikkate alınır. Kullanılmamış izin ücretleri için zaman aşımı süresi işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren beş yıldır. Aynı işverenin birden fazla iş yerinde aralıklı çalışanların kullanılmamış izin parası için zaman aşımı süresi ise son işten ayrılma tarihinde başlar.
Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanların yıllık izin hakkı bulunmuyor. Bir işyerinde başlangıçta mevsimlik işçi olarak çalıştırılan ve daha sonra sürekli çalıştırılmaya başlayan işçinin mevsimlik dönemdeki çalışması kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır ancak yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz.
Bazı işverenler, normalde tam yıl çalışılması gereken ve devamlılığı olan işte, işçilerin sözleşmesini 1-2 ay askıya alarak mevsimlik işçi gibi gösteriyorlar. Bu tür durumlarda Yargıtay işvereni haksız buluyor. Yargıtaya göre bir işin mevsimlik iş olarak kabul edilebilmesi için işçinin mevsimlik çalıştığı belirtilen dönemde yapılan işin gerçekten mevsime bağlı yapılması gerekir.