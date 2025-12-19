Halil Umut Meler'den Beşiktaş maçı açıklaması: Sanırım bu yüzden tepkililer

Futbolda bahis soruşturması kapsamında ismi geçen hakem Halil Umut Meler Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Başakşehir maçını yönettikten sonra açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Hakem Meler, maç sonrası İzmir'den İstanbul'a geldiği uçak yolculuğu sırasında Gaziantep FK maçı bitiş düdüğünde Beşiktaş'ın kendisine olan tepkisiyle ilgili konuştu. Hakem Meler, yabancı VAR'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Meler, Sözcü'ye şu ifadeleri kullandı:

''UEFA KURALLARI KOYMUŞ''

"Kuralları herkes kendine göre yorumluyor. Herkes haklı! 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Sonuçta insanız. Doktor hata yapıyor, hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürebiliyor. Hatasız insan olmuyor. Geçen yıl yabancı VAR hakemleri geldi de ne değişti? 'VAR'da 14 kamerayla nasıl görmüyorlar?' deniyor. Görüyoruz da orada her şeye karışamıyoruz. Kuralları koymuş UEFA. Sadece izin verilen konular ile ilgili uyarılarda bulunabiliyoruz.

''DAHA ÖNCE FIRAT AYDINUS'A OLDU''

Gaziantep maçında VAR hakemiydim. Beşiktaş camiası sanırım bu yüzden tepkili. Beşiktaş maçına çıkmam üstümde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Neden oluştursun ki... Sahada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hiçbir futbolcu ile en küçük sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Camiaların böyle anlık serzenişleri olabiliyor. Daha önce Fırat Aydınus'a oldu. Başkaları da var...

Batılı ülkelerde hakemler pek gündem olmuyor. Kültür olarak o seviyelerde değiliz. Onları örnek göstermek ne kadar doğru bilemiyorum. Arabistan ve Arjantin gibi farklı ülkelerde maçlar yönettim. Bize daha yakınlar. Oralarda da hakemler tek taraflı yargılanıyor. Bilimin ilerlemesi, yapay zekanın futbola kattıkları var. Aldıkları da olabilir. Bildiğim kadarıyla federasyonun sistemine Süper Lig kulüpleri de dahil olabiliyor. Maç görüntülerinde hakem hataları, kırmızı kartlar veya doğru kararlar yeşil bant içinde ayrıntısı ile açıklanıyor. Bu müthiş bir şey."