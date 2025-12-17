Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Derbi biletleri için geri sayım

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının başlamasıyla birlikte gözler İstanbul’daki büyük mücadeleye çevrildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu’nun ilk haftasında aynı sahayı paylaşacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, 2025-2026 sezonu grup aşamasının ilk haftasında takvimde yer alıyor. Karşılaşma, 23 Aralık Salı günü oynanacak ve mücadele saat 20.30’da başlayacak. Organizasyon, Türkiye Kupası’nın grup maçları kapsamında planlanan program doğrultusunda gerçekleştirilecek.

C Grubu’nda bulunan iki takımın ilk hafta mücadelesi olarak planlanan bu karşılaşma, tek maç üzerinden oynanacak. Grup aşamasında her takım, belirlenen fikstür çerçevesinde maçlarını tamamlayacak ve puan sıralaması bu karşılaşmaların ardından şekillenecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maç bileti satışlarına ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak geçmiş uygulamalar dikkate alındığında, biletlerin maç tarihinden yaklaşık 4 gün önce yani bu hafta sonu satışa çıkması bekleniyor. Fenerbahçe Beşiktaş bilet satış süreci, Fenerbahçe’nin resmi bilet satış platformları üzerinden planlanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş maç bilet fiyatları, satış günü ve tribün dağılımı gibi ayrıntıların kulüp tarafından ayrıca açıklanması bekleniyor. Taraftarların güncel bilgilere ulaşabilmesi için Fenerbahçe’nin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitelerini takip edebilirler.

ZTK FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da belli oldu. Mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Yayın, Türkiye genelinde televizyon üzerinden takip edilebilecek.

ATV’nin kupa yayınları kapsamında ekranlara getireceği karşılaşma, grup aşamasının ilk haftasında oynanacak maçlar arasında yer alıyor. Maç saatinden önce ve sonra yapılacak yayın akışı, kanalın resmi programına göre şekillenecek. Mücadele ayrıca ATV resmi web sitesinden de canlı izlenebilecek.

ENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ZTK NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına Ülker Stadyumu ev sahipliği yapacak. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan statta oynanacak mücadelede ev sahibi takım Fenerbahçe olacak. Karşılaşma, tek maç üzerinden bu statta gerçekleştirilecek.