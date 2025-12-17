Cam kenarına oturmak istediler ölümden böyle döndüler! Otomobil kafeteryaya daldı!

Kayseri Talas'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kafeteryaya girdi. Kafeteryaya gelen iki müşterinin ise ölümden döndükleri anlar saniye saniye ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak’ta bulunan kafeteryada faciadan dönüldü. S.E.U. yönetimindeki 06 KYY 38 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir kafeteryaya girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önemleri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Olay anında ise kafeteryaya gelen iki müşterinin aracın girdiği bölümdeki masaya oturmak üzere olduğu ve kazayı saniyelerle atlattıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.