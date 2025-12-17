Talavera Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Talavera Real Madrid maç kadrosu

Real Madrid bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba) İspanya Kral Kupası son 32 maçları kapsamında 3. Lig ekibi Talavera ile karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği eflatun-beyazlılar İspanya Kral Kupası'na son 32 turundan doğrudan katılım sağladı. Talavera ise Majadahonda ve Malaga'yı yenerek son 32 biletinin sahibi oldu.

Taraftarlar tarafından Talavera - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Arda Güler'in kritik karşılaşmada ilk 11 başlaması bekleniyor.

TALAVERA - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Municipal El Prado Stadyumu'nda oynanacak olan Talavera - Real Madrid maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Futbolseverler karşılaşmayı takımların resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler. Real Madrid'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlar skor ve kart durumlarını öğrenebilecekler.

TALAVERA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası son 32 maçları kapsamında oynanacak olan Talavera - Real Madrid maçında ilk düdük bugün saat 23.00'te çalacak. İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre mücadelede hakem Huillermo Cuadra Fernandez görev yapacak.

TALEVERA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi takım Talavera'da karşılaşmada eksik oyuncu bulunmazken, Real Madrid tarafında ise 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Eder Militao, Ferland Mendy, Daniel Carvajal, Trent Alexander-Arnold ve Raul Asencio sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giyemeyecekler. Brahim Diaz'ın ise karşılaşmanın kadrosunda yer almadığı açıklandı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun rotasyon kadro ile sahaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Antonio Rüdiger, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.

ARDA GÜLER TALAVERA - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Talavera - Real Madrid maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Arda Güler bu sezon Real Madrid ile 23 maçta toplam 1.475 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol, 7 asistlik katkı sağlayan milli futbolcu sadece 2 sarı kart gördü.