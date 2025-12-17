ZTK Rize Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? Goller yağmur oldu yağdı

Karşılaşmaya adeta golle giren ev sahibi ekip, henüz 1. dakikada Halil ile öne geçti.

20. dakikada yine sahneye çıkan Halil, farkı ikiye yükseltti.

Gaziantep FK, 37. dakikada Rizespor kalecisi Erdem’in kritik hatasını affetmeyen Sorescu ile umutlanarak skoru 2-1’e getirdi ve soyunma odasına bu skorla girildi.

İkinci yarıda maçın dönüm anı 57. dakikada yaşandı.

Rizespor'un kazandığı penaltıda kaleci Burak gole geçit vermedi ancak VAR uyarısıyla penaltı yenilendi.

Tekrar atışında hata yapmayan Halil, kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı.

Gaziantep ekibi, 64. dakikada Emrecan ve 70. dakikada dördüncü kez sahneye çıkan Halil’in gollerine mani olamadı.

Uzatma dakikalarında Gaziantep FK'lı futbolcu Semih kaleciden dönen topu iyi değerlendirerek farkı 3'e indirdi.

Sahadan 5-2’lik ağır bir mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, kupa yolculuğunda ciddi bir yara ald