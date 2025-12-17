Menü Kapat
13°
Ekonomi
 Nalan Güler Güven

2025'te noktasından virgülüne bilmişti! İşte Deutsche Bank'in 2026 asgari ücret tahmini

2025 yılı asgari ücret verilerini noktası virgülüne doğru tahmin eden Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Türkiye için 2026 asgari ücret ve enflasyon öngörülerini paylaştı. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren o kritik oranlar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 19:19

’de milyonlarca asgari ücretli çalışan ve dünyası, 2026 yılına dair yapılacak zam oranlarına odaklanmış durumda. Geçtiğimiz yıl ve verilerine dair yaptığı tahminlerde tam isabet sağlayan , 2026 yılına dair beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Deutsche Bank CEEMEA Direktörü Christian Wietoska, BloombergHT ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli detaylar sundu.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 BEKLENTİSİ

Banka, 2026 yılı için asgari ücrette temel bir artış oranı öngörüyor. Wietoska, asgari ücret tahminine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret artış beklentimiz yüzde 25 ama yüzde 5 daha fazla artırım olursa, yüzde 1,5 yıllık enflasyona eklenebilir.”

Christian Wietoska, 2026 yılında Türkiye’deki enflasyonun yüzde 25 seviyesinin altına inmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

FAİZ İNDİRİMİ VE POLİTİKA FAİZİ TAHMİNLERİ

Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2025’te 150 baz puan indirimi için, “TCMB'de önemli bir sapma yok” ifadelerini kullanan Wietoska, “Temel senaryomuz 2026'da TCMB'nin 8 adet, 100 baz puan indirimyapması, Yıl sonunda yüzde 30 politika faizi bekliyoruz” dedi.

2025'te noktasından virgülüne bilmişti! İşte Deutsche Bank'in 2026 asgari ücret tahmini

PİYASALARDA 2026 BEKLENTİLERİ: DOLAR VE TAHVİL

Mali görünümde iyileşme potansiyeli gördüklerini ifade eden Wietoska, döviz kurları ve tahviller hakkında da net konuştu. Dolar/TL tarafında sert bir hareketlilik öngörmeyen banka yöneticisi, “Dolar/TL kurunda önemli bir hareket beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu. Tahviller için ise “Eğrinin ortasındaki tahvillerin getirisinin iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

KÜRESEL PİYASALAR VE CARRY TRADE FIRSATLARI

2026 yılının genel olarak olumlu bir atmosferde geçeceğini belirten Wietoska, “2026 iyi bir yıl olacak gibi görünüyor, dış koşullar da iyi görünüyor” dedi. Gelişmekte olan piyasalar arasında Türkiye ve Mısır'ın öne çıkacağını belirten direktör şunları kaydetti:

“Türkiye ve Mısır carry trade fırsatı vermeye devam edecek. Dolar zayıf olduğu için, gelişmekte olan ülkeler iyi performans gösterebilir.”,

Küresel piyasalar için de tahminlerini paylaşan Wietoska, petrolün 50-52 dolar seviyelerine seyredeceğini, Euro/Dolar paritesinin ise 1,25 seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Wietoska ayrıca, "2027'nin 2. çeyreğinde artırımlara başlayabilir. Avrupa'da gelecek yıl yüzde 2'nin altında yüzde 1,5-2 aralığında büyüme bekliyoruz” dedi.

GEÇEN YILIN TAHMİNLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Deutsche Bank’ın tahminlerinin bu denli dikkate alınmasının sebebi, bankanın 2025 yılındaki yüksek isabet oranı. Banka, yayımladığı raporda Türkiye'de asgari ücretin yüzde 30 artacağını ve enflasyonun yüzde 45 seviyelerine gerileyeceğini öngörmüştü. 2025 yılına girildiğinde asgari ücret zammı yüzde 30 olurken, enflasyon da yüzde 44,38 ile bankanın tahminine oldukça yakın gerçekleşti.

#Ekonomi
#Türkiye
#asgari ücret
#enflasyon
#deutsche bank
#faiz
#Tahminler
#Ekonomi
