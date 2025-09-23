Para yatıranlar dikkat: Deutsche Bank'tan dolar uyarısı

ABD dolarındaki düşüşün kalıcı olabileceğine dair yeni bir değerlendirme geldi. Deutsche Bank stratejistleri, doların zayıf seyrini korumasını beklediklerini açıkladı.

YATIRIMCILAR ABD VARLIKLARINDAN UZAKLAŞIYOR

Banka, özellikle yatırımcıların offshore piyasalarda yaptıkları hedge işlemlerinde doları tercih etmekten giderek uzaklaştığını vurguladı. Bu eğilimin artık kalıcı bir hale geldiği ifade edildi.

FED’E BAĞIMSIZLIK ENDİŞESİ

Analistlere göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni gevşeme döngüsü ve bağımsızlığına dair artan soru işaretleri de doları baskı altında tutuyor.

DOLAR ENDEKSİ DİP GÖRDÜ

Doların başlıca para birimlerine karşı performansını ölçen DXY endeksi geçen hafta üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan 96,218’i gördü. Ancak kısa sürede toparlanarak 97,368 seviyesine yükseldi.

Deutsche Bank ayrıca, Covid döneminden bu yana ilk kez mali ve arz tarafındaki farklılıkların ABD yerine dünyanın geri kalanını desteklediğini hatırlattı.