Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Para yatıranlar dikkat: Deutsche Bank'tan dolar uyarısı

Deutsche Bank, yatırımcıların ABD'den uzaklaşması ve Fed'e yönelik kaygıların doları daha da baskılayacağını öngörüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 14:24

ABD dolarındaki düşüşün kalıcı olabileceğine dair yeni bir değerlendirme geldi. stratejistleri, doların zayıf seyrini korumasını beklediklerini açıkladı.

YATIRIMCILAR ABD VARLIKLARINDAN UZAKLAŞIYOR

Banka, özellikle yatırımcıların offshore piyasalarda yaptıkları hedge işlemlerinde doları tercih etmekten giderek uzaklaştığını vurguladı. Bu eğilimin artık kalıcı bir hale geldiği ifade edildi.

Para yatıranlar dikkat: Deutsche Bank'tan dolar uyarısı

FED’E BAĞIMSIZLIK ENDİŞESİ

Analistlere göre, ABD Merkez Bankası’nın () yeni gevşeme döngüsü ve bağımsızlığına dair artan soru işaretleri de doları baskı altında tutuyor.

Para yatıranlar dikkat: Deutsche Bank'tan dolar uyarısı

DOLAR ENDEKSİ DİP GÖRDÜ

Doların başlıca para birimlerine karşı performansını ölçen DXY endeksi geçen hafta üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan 96,218’i gördü. Ancak kısa sürede toparlanarak 97,368 seviyesine yükseldi.

Deutsche Bank ayrıca, Covid döneminden bu yana ilk kez mali ve arz tarafındaki farklılıkların ABD yerine dünyanın geri kalanını desteklediğini hatırlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak
Dünya Bankası kaynağıyla 600 milyon dolarlık yatırım! Bakan Yumaklı duyurdu
ETİKETLER
#fed
#deutsche bank
#abd doları
#yatırımcılar
#Hedge Fonlar
#Dxy Endeksi
#Dünya Ekonomisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.