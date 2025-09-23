Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Konut Sektörü Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre faizlerin düşmesi ve kredili konut satışlarının artması bekleniyor. Yaşanacak bu durumun kredili ile birinci el konut satışlarını artırması öngörülüyor. Peki artan maliyetler, arz - talep dengesiyle ev almak isteyen yatırımcı sektörün gidişatından nasıl etkilenecek? İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
13:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
13:15

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada, derneğin NielsenIQ Türkiye ile birlikte hazırladığı 2025 yılının ikinci anketinin sonuçları paylaşıldı. Anket sonucuna göre, üyelerin tamamı konut kredi faizlerinin düşeceğini öngörürken yüzde 76'sı kredili konut satışlarında artış bekliyor. Katılımcıların yüzde 68'i birinci el konut satışlarında artış olacağını tahmin ederken yüzde 72'si konut fiyatlarında artış öngörüyor. Fiyatların aynı kalacağının düşünenlerin oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Üyelerin yüzde 88'i işçilik maliyetlerinin, yüzde 76'sı ise malzeme maliyetlerinin artmasını bekliyor.

Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak

FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ VAR

Üretim Konut üretim adetlerinin gelecek 6 ayda aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 60 oldu. Üyelerin yüzde 68'i satış ve inşasına başlayacak yeni projelerinin olduğunu belirtti. Bu oran, sektörde yeni yatırımların devam edeceğini gösterirken faizlerdeki düşüş beklentisi yeni projelere ilgiyi canlı tutuyor.

Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak

, sektör için önemli bir üretim alanı olmaya devam ederken, üyelerin yüzde 64'ü bu alanda üretimin artacağını öngörüyor. Yüzde 80'i yabancıya satışların aynı kalacağını, yüzde 16'sı azalacağını düşünüyor.

Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak

KREDİ ORANLARININ DÜŞMESİ BİRİNCİ EL VE İKİNCİ EL KONUT PİYASASINA YARAYACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, Merkez Bankasının açıkladığı 250 baz puanlık faiz indiriminin, uzun süredir yüksek seyreden faizlerde düşüşün başladığını gösterdiğini ve konut piyasasında güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Bu gelişmenin kalıcı olabilmesi için faizlerin düzenli bir şekilde ve hızla makul seviyelere inmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak

"Anketimizde üyelerimizin tamamı önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini öngörüyordu. Bu da sektörün nabzıyla alınan kararların örtüştüğünü gösteriyor. Sektör rakamlarına baktığımızda 2016–2020 döneminde kredili satışların ilk 8 aylık ortalaması yüzde 31 iken, son 5 yılda bu oranın yüzde 17'lere kadar gerilediğini ve benzer şekilde birinci el satışların payı da yüzde 45'ten yüzde 30'a düştüğünü görüyoruz. Kredi oranlarının düşmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kısıtlarının kalkmasıyla kredili ve birinci el konut satışları da artacaktır."

Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak

ARSA YATIRIMI TEŞVİK EDİLMELİ

Ziya Yılmaz, gelecek dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve Orta Vadeli Program'daki hedefler doğrultusunda faiz indirimlerinin devam etmesinin konuta erişimi kolaylaştırarak kredili satışlara ivme kazandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

Ev alacaklar dikkat: Faiz beklentisi piyasayı sallayacak

"Anketimizin en çarpıcı bulgularından birisi de üyelerimizin bu yöndeki güçlü beklentisi olmuştur. Buna paralel olarak, markalı konut üreticilerinin erişilebilir projelere odaklanabilmesi için arsa maliyetlerinin de gerilemesi gerekmektedir. Kamu eliyle üretilecek uygun maliyetli arsaya ve krediye erişimi destekleyici adımların atılması halinde, daha dengeli ve sürdürülebilir bir konut piyasası oluşacaktır."

TGRT Haber
