26°
Ekonomi
Altın ve gümüş için büyük dalga geliyor: Sefer Şener'den altın yatırımcısına uyarı

Altın fiyatları küresel anlamda yükselmeye devam ediyor. Sene başından beri yatırımcısına yüzde 44 kazandıran altın daha da yükselecek. Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Sefer Şener, ons ve gram bazında altın fiyatlarının neden yükseldiğini, dolar kurunun düşüş nedenini ve yatırımcının bundan sonraki yol haritasının nasıl olması gerektiği konusunda TGRT Haber'e özel uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Ons altının geldiği boyut 3.758 dolar. Ons altın 2.600 dolardan bu yıl içinde bu rakama geldi. Peki altın neden artıyor? Sadece Türkiye’de değil, küresel çapta artıyor. Uzmanı Prof. Dr. Sefer Şener, ons ve gram bazında altın fiyatlarının neden yükseldiğini, doların ilerleyişini ve yatırımcının yol haritasının nasıl olması gerektiği hakkında TGRT Haber'e özel kritik uyarılarda bulundu.

Altın ve gümüş için büyük dalga geliyor: Sefer Şener'den altın yatırımcısına uyarı

Doların düşmesinin ana nedeninin ’nın altın üzerinde etkili olması olduğunu savunan Şener, Trump’ın yeni atadığı Fed üyesi, faiz düşüşlerinin çok olması gerektiğini beyan ettiğini ve bu beyanın bile altın fiyatını yukarı taşıdığını söyledi.

Altın ve gümüş için büyük dalga geliyor: Sefer Şener'den altın yatırımcısına uyarı

Şener, "Trump’ın isteği: yatırım yapılsın, üretim yapılsın, faiz düşük seviyede kalsın. Buna da piyasa otomatik olarak tepki veriyor. Büyüme oranları yükselecek ama ABD’de enflasyonu körükleyecek bir unsur. Aynı zamanda doları değersiz kılıyor. O zaman da doların alternatifi para birimleri ve altın değer kazanıyor." dedi.

Altın ve gümüş için büyük dalga geliyor: Sefer Şener'den altın yatırımcısına uyarı

ALTIN NE KADAR YÜKSELECEK?

Ons altının daha da yükseleceğini öngören Şener, bir yıl önce de aynı noktayı işaret ettiğini, jeopolitik gerginlikler (İsrail katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olaylar) küresel çapta altın fiyatlarını yükselttiğini; son 3 yıldır dünyadaki merkez bankalarının, bizimki de dahil olmak üzere dolar rezervinden ziyade altın rezervi tutmaya başladığını söyledi. Şener, tüm bunların altının yönünün bundan sonra da yükseleceğini gösterdiğini ifade etti.

Altın ve gümüş için büyük dalga geliyor: Sefer Şener'den altın yatırımcısına uyarı

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Daha önce küresel çapta bütün ülkelerin rezervinin dolar olduğunu ancak çeşitlenince, bu rezervlerin altın ve gümüş gibi emtialara da yönelmeye başladığını ifade eden Şener, "Altın kadar değerlenmese de, dolar bu şekilde değer kaybederse gümüş de, altın da yükselir. Gümüşteki durum altından farklı. Ama gümüş de emtia olarak görülüyor ve daha arzı bol olduğu için fiyat hareketleri sınırlı kalıyor. Altının yönü ne tarafaysa gümüşün yönü de o tarafa olacak. Verilecek mesajlar tersine dönerse Fed’in tavrı değişirse, aksi bir hareket olabilir ama bu beklenmiyor. Fed’den devam edecek." dedi.

Altın ve gümüş için büyük dalga geliyor: Sefer Şener'den altın yatırımcısına uyarı

BU HAREKETLER İÇ PİYASAYA VE EKONOMİY NASIL ETKİLER?

ABD’den gelecek her faiz indiriminin bizi de etkilediğini belirten Şener, "ABD faiz indirdiği sürece MB eli güçleniyor. Dolar faizi ne kadar yüksek olursa diğer ülkelere yatırımlar/sermaye o kadar artar. ABD’de indirilen dolar ile sermaye diğer ülkelere kayar. ABD ekonomisinin büyüyor olması, küresel ticaretin önünü açıyor ve bizim ihracatta elimizi güçlendiriyor. Doların değer kaybetmesi, Euro’nun biraz daha güçlenmesi, ticaret elimizi güçlendiriyor. Bu doların düşüşü pozitif yansır. Faiz indirimi ile Merkez Bankası daha çok alan kazanır, faiz düşürmek için daha fazla imkan olur. ABD’nin bu tutumu bankaların faiz politikalarına da pozitif yansıyor. MB’nın dolar rezervini azaltması 2019’dan beri devam ediyor." diyerek yatırımcıyı uyardı.

