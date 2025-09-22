Nakit ihtiyacı olanlar acele etsin! İslam Memiş formülü açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik gelişmeler ve dış politikaya bağlı hareket eden piyasalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, elinde Türk lirası olan yatırımcıların hangi enstrümana nasıl yatırım yapabileceği konusunda yol haritası çıkardı.

Borsa İstanbul 100 endeksinde 11.800 puan seviyesinin artık kapılarının açıldığını ve borsadaki yükseliş trendi beklentisinin yine devam ettiğini belirten Memiş, Borsa İstanbul 11.800 puana kadar yükselince oradan tekrar kar satışı gelme olasılığının güçlü olduğunu söyledi. Memiş, "İşte o kar satışlarından sonra bugüne kadar borsaya girmemiş olan yatırımcılar girebilir kısa vadede bir iki haftalık süreç içerisinde ben borsadan kazanır mıyım? Kısa vadeli geçip yapabilir miyim sorusunun cevabı evet."

DOLAR BU HAFTANIN YILDIZI

Dolar kuru hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, doların 41 lira 3 kuruş seviyesinde işlem gördüğünü ve bu haftanın en ucuz enstrümanı olarak karşımızda durmaya devam ettiğini vurguladı. Memiş, "Dolarda beklemenin daha mantıklı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ama yine dolar TL tarafında bu yıl sonuna kadar 43.80, devamında 45 lira seviyesine kadar beklentim pozitif yönde devam ediyor." diyerek pozisyonunu açıkladı.

"Uluslararası piyasalarda ons altın yeni bir rekor denemesiyle haftaya başladı. 3.713 dolar seviyesi. Bitcoin’i de 12.500 dolar seviyesine kadar geriletirler. Altını çıkarıyorlar. Bitcoin’i geriletiyorlar. Ons altın tarafında yine düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için bu seviyelerden altın almam ve bu hafta altın almak için uygun bir hafta benim nazarımda değildi." diyen Memiş, yurt dışı piyasalarda gram altının şu anda 5.064 lira seviyesinde olduğunu yukarıda 5.080 lira direnci olduğunu ve yine bu seviyelerden bu hafta gram altın alınmaması gerektiğini yine kar satışlarını beklemeye devam etmenin mantıklı olduğunu söyledi.

NAKİT İHTİYACI OLANLAR ACELE ETSİN

Memiş, "Bu haftanın özelinde veya önümüzdeki hafta ev aldım, araba alacağım, nakit paraya ihtiyacım var. Bu hafta bozdurmalı mıyım? Sorusunun cevabı evet."

GÜMÜŞTEN REKOR DENEMESİ

Yine uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 43.66 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, gümüşün yeni bir rekor denemesiyle haftaya başladığını yıl sonuna kadar 45 dolar seviyesini beklediğini hatırlattı.

BU HAFTA HANGİ ENSTRÜMANI ALMAK MANTIKLI?

Bu hafta doların çok ucuz olduğunu vurgulayan Memiş, "Elimde TL varsa dolarda beklemeyi tercih ederim. Yıl sonuna kadar yine 127.500 dolar seviyesi benim odağımda olacak rakam. O yüzden Bitcoin bana göre altına kıyasla ucuz, gümüşe göre ucuz, Euro'ya göre ucuz, dolar da ucuz. Bu haftanın iki önemli enstrümanları var: ucuz olan dolar ve Bitcoin" dedi.