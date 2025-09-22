Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar için son fırsat: Gayrimenkulde yeni rekor geliyor

Türkiye genelinde tapu işlemlerinden elde edilen tapu harcı geliri 20 Eylül tarihi itibarıyla 100 milyar TL'yi aştı. Yani konut piyasasında hareketli günler yaşandığını ve özellikle ikinci el konut tarafında son dönem fırsatların olduğunu belirten uzmanlar, ikinci el konutta yeni rekorların yolda olduğunu; özellikle düşen faizler, kur korumalı sistemden çıkışlar, artan altın fiyatları ve düşen amortisman sürelerinin talebi artırdığını belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 15:43

Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri şimdiden geçen yılın toplamını aşarak 100 milyar 305 milyon 165 bin lirayı aştı" dedi.

Ev alacaklar için son fırsat: Gayrimenkulde yeni rekor geliyor

Türkiye genelinde tapu işlemlerinden elde edilen geliri 20 Eylül tarihi itibarıyla 100 milyar TL'yi aştı. Tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlem sayısı aynı dönemde ise 13 milyona yaklaştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İşlem sayılarına bakıldığında ise 20 Eylül itibarıyla 2 milyon 192 bin satış, yaklaşık olarak 946 bin ipotek, 340 bin intikal, 118 bin düzeltme, 446 bin kamulaştırma, 37 bin ayırma, 23 bin bağış, 21 bin birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 10 milyonu geçti. Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri şimdiden geçen yılın toplamını aşarak 100 milyar 305 milyon 165 bin lirayı aştı. Harç gelirlerinin yaklaşık 95 milyar lirası satış işlemlerinden elde edildi. Diğer işlemlerden elden edilen harç gelirlerine baktığımızda da yaklaşık 575 milyonu bağış, 566 milyonu taksim, 444 milyonu ipotek ve 330 milyonu birleştirme işlemlerinden elde edildi" dedi.

Ev alacaklar için son fırsat: Gayrimenkulde yeni rekor geliyor

BORCUNU PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını başlattı. Konuya ilişkin bilgi veren Özelmacıklı, "Borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenler bu indirimden yararlanabilecek. Ayrıca, borcun tamamını kapatamayacak olan vatandaşlar da en az yüzde 25'lik kısmını peşin ödemeleri halinde kısmi indirim avantajı elde edebilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için güncel taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş dönem borcu bulunmaması ve satış ile ödeme başlangıcının en geç Haziran 2024'te yapılmış olması gerekiyor. Ancak, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

Ev alacaklar için son fırsat: Gayrimenkulde yeni rekor geliyor

BORCUNU KAPATAN TAPUSUNU ERKEN ALACAK

Tapusunu erkenden almak isteyen vatandaşlar, aracı bankalar üzerinden borç kapatma işlemlerini gerçekleştirebilecek ve gerekirse konut kredisi kullanabilecek. Kat mülkiyeti bulunan projelerde, ‘borcu yoktur' belgesi ve emlak beyan değeri belgesi de bankaya sunulacak. İndirim kampanyası 17 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak; bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde yüzde 25 indirim hakkı bulunmayacak" diye konuştu.

Ev alacaklar için son fırsat: Gayrimenkulde yeni rekor geliyor

İKİNCİ EL KONUT İÇİN SON FIRSAT

Özellikle ikinci el konut tarafında son dönem fırsatların olduğunu belirten Özelmacıklı, "Bu yılın satış rekoru Ağustos ayında 143 bin 319 ile yakalandı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu.

Ev alacaklar için son fırsat: Gayrimenkulde yeni rekor geliyor

GAYRİMENKULDE YENİ REKOR YOLDA

İkinci elde satışlarda yeni rekorlar yolda. Özellikle düşen faizler, kur korumalı sistemden çıkışlar, artan altın fiyatları ve düşen amortisman süreleri talebi artırmaya devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyaz yakalılar için kritik haber! AYM tazminat kararı verdi!
Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!
ETİKETLER
#Emlak
#faiz
#toki
#konut satışları
#tapu harcı
#ındirim
#Ikinci El Konut
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.