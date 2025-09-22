Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!

Bir iş yerinde çalışan kişinin diğer çalışanlardan farklı bir muameleye maruz bırakılmasına ayrımcılık deniyor. Peki işyerinde din, dil, cinsiyet gibi kişisel özelliklerinden dolayı ayrımcılığa uğrayan çalışanların hakları neler? Hangi şartlarda işveren mağdur ettiği işçiye 3 kat tazminat öder? İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 13:01

Çalışanların özelliklerinden dolayı diğer bireylerden daha farklı haksız, kötü davranış, eylem, davranış, karar ve ihmale maruz kalmasına deniyor. işveren ve yöneticiler tarafından meslektaşlarına kıyasla adil olmayan bir şekilde muamele görme, işle doğrudan ilgili toplantılardan dışlanma, çalışan hakkında engellilik, kültür ve dinle ilgili olumsuz yorum, haksız kural ve politikalar da ayrımcılığa uğradığınızı kanıtlıyor.

Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK YA DA CİNSİYET İSTİHDAMI ETKİLEMEZ

Örneğin, istihdam başvurusunu gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemez. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!

AYRIMCILIĞA UĞRADIYSANIZ HAKLARINIZ NELER?

Ayrımcılık olaylarıyla ilgili tarih, tanıklar başta olmak üzere not alıp kayıt tutulmalı. İstihdam ve insan hakları öğrenilmeli, ruh sağlığı desteği alınmalı.
Ayrımcılığa uğrayan çalışanlar, öncelikle iş yerlerinin iç mevzuatı çerçevesinde ilgili mercilere başvurabilir. Yaşanan durum amir veya insan kaynaklarıyla görüşülmeli. İç mevzuat yetersiz kalırsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikâyette bulunulabilir. Etkili bir diğer hukuki yol ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) başvurmaktır.

Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!

ŞİKAYETTE BULUNAN İŞTEN ATILAMAZ

Mevzuata göre, çalışanlar iş yerinde psikolojik veya fiziksel sağlığını tehdit eden bir ayrımcılığa maruz kaldıklarında çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. Şikâyette bulunduğunuz için işten çıkarılamazsınız. Hakları yasal olarak korunur.

Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!

AYRIMCILIK TAZMİNATINDA İSPAT YÜKÜ KİMDEDİR?

İş Kanunu'na göre işçi, iş yerinde ayrımcılık yaşadığına dair yeterli delillere sahipse, işverenin eşit davranma ilkesine aykırı davrandığını kanıtlamak zorunda. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olmaktadır.

Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!

İŞYERİ TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranılmadığı ve ayrımcılık yapıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir talep
edebilir. Ayrıca yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. Sözleşmede buna aykırı hüküm olsa dahi sözleşme kuralları geçersiz sayılır.

Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!

İŞVEREN 3 KATI TAZMİNAT ÖDER

Fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin 3 katı tutarında kötü niyet tazminatı ödenmek zorundadır ayrıca işverene yaptırım da uygulanır. Ayrımcılık sonucunda ödenecek tazminata ilişkin zaman aşımı süresi 5 yıldır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinizde altın varsa bunu sakın yapmayın: Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya uyarı
Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı
ETİKETLER
#tazminat
#ayrımcılık
#çocuk hakları
#Iş Güvencesi
#Iş Hakları
#Cinsiyet Eşitliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.