Bunu yapan işveren 3 kat tazminat öder: İşte haklarınız!

Çalışanların özelliklerinden dolayı diğer bireylerden daha farklı haksız, kötü davranış, eylem, davranış, karar ve ihmale maruz kalmasına ayrımcılık deniyor. işveren ve yöneticiler tarafından meslektaşlarına kıyasla adil olmayan bir şekilde muamele görme, işle doğrudan ilgili toplantılardan dışlanma, çalışan hakkında engellilik, kültür ve dinle ilgili olumsuz yorum, haksız kural ve politikalar da ayrımcılığa uğradığınızı kanıtlıyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK YA DA CİNSİYET İSTİHDAMI ETKİLEMEZ

Örneğin, istihdam başvurusunu gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemez. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

AYRIMCILIĞA UĞRADIYSANIZ HAKLARINIZ NELER?

Ayrımcılık olaylarıyla ilgili tarih, tanıklar başta olmak üzere not alıp kayıt tutulmalı. İstihdam ve insan hakları öğrenilmeli, ruh sağlığı desteği alınmalı.

Ayrımcılığa uğrayan çalışanlar, öncelikle iş yerlerinin iç mevzuatı çerçevesinde ilgili mercilere başvurabilir. Yaşanan durum amir veya insan kaynaklarıyla görüşülmeli. İç mevzuat yetersiz kalırsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikâyette bulunulabilir. Etkili bir diğer hukuki yol ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) başvurmaktır.

ŞİKAYETTE BULUNAN İŞTEN ATILAMAZ

Mevzuata göre, çalışanlar iş yerinde psikolojik veya fiziksel sağlığını tehdit eden bir ayrımcılığa maruz kaldıklarında çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. Şikâyette bulunduğunuz için işten çıkarılamazsınız. Hakları yasal olarak korunur.

AYRIMCILIK TAZMİNATINDA İSPAT YÜKÜ KİMDEDİR?

İş Kanunu'na göre işçi, iş yerinde ayrımcılık yaşadığına dair yeterli delillere sahipse, işverenin eşit davranma ilkesine aykırı davrandığını kanıtlamak zorunda. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olmaktadır.

İŞYERİ TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranılmadığı ve ayrımcılık yapıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat talep

edebilir. Ayrıca yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. Sözleşmede buna aykırı hüküm olsa dahi sözleşme kuralları geçersiz sayılır.

İŞVEREN 3 KATI TAZMİNAT ÖDER

Fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin 3 katı tutarında kötü niyet tazminatı ödenmek zorundadır ayrıca işverene yaptırım da uygulanır. Ayrımcılık sonucunda ödenecek tazminata ilişkin zaman aşımı süresi 5 yıldır.