25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

Emekli maaşı alırken yüksek maaş alabilmek için emekliliğe başvuru tarihi, kişinin çalışma gün sayısı, son 2520 gün çalıştığı şartlar büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenlere kritik uyarılarda bulundu. Bu noktalara dikkat etmeyenlerin emekli maaşı yüzde 5 düşük olabilir. İşte detaylar...

Çalışma haya­tının en önemli dönüm noktalarından biri olan süreciyle ilgili tüm merak edilen soruları cevaplayan Uzmanı Özgür Erdursun, emeklileri ve emekli adaylarını kritik noktalarda uyardı.

Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

Her çalışanın ilk yapması gerekenin, üzerinden sigortalılık, tescil ve hizmet dökümünü alarak kendi prim günlerini kontrol etmek olduğunu hatırlatan Erdursun, borçlanmalar (askerlik, do­ğum vb.) ya da fazla çalışmaların da hizmet dökümün­den kontrol edilebileceğini söyledi.

Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

SON 2520 GÜN KURALI

Hangi statüden daha fazla prim ödediyseniz, emekliliği­nizin o statüden gerçekleşeceğini belirten Erdursun, emekliliği belirleyen son dö­nemdeki prim yoğunluğu olduğunu vurguladı.

Örnek olarak, 1 Nisan 1979 tarihinde doğan, 5 Mayıs 1994 tarihinde işe girişi yapılan kişi, SSK (4A) kap­samında 5675 doldu­rulduğunda, son 2520 gü­nün en az 1260 günü SSK’dan ödenmişse, kapsa­mında yaş şartı aranmadan emekli olma hakkı olacaktır.

Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

EMEKLİ OLMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Öncelikle işveren, sigor­talının işten çıkışını ‘Kod 8 – Emeklilik nedeniyle işten çıkış’ olarak bildirmek zorun­da olduğunu belirten Erdursun, edevlet üzerinden ‘Gelir / Aylık / Ödenek ta­lep belgesi’ menüsüne girip yeni başvuru oluşturup, başvuru türünü Sigortalı / Hak Sahibi bölümü seçilerek emeklilik türü bölümün­de ‘yaşlılık aylığı’ seçilmesi gerektiğini söyledi.

Erdursun; "Bir sonraki adımda, ki­şinin emekli maaşını alacağı banka seçilir. Adres, telefon, e-posta ve diğer kişisel bilgiler kontrol edilir. Doğrulama sonrası onay verilir. Onaydan sonra ekrana ‘Emeklilik başvurunuz başa­rılı bir şekilde gerçekleştiril­miştir’ mesajıyla kişinin resmen emeklilik başvurusunun tamamlandığı kesinleşir" dedi.

Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

EN ÇOK SORULAN SORULARDAN BİRİ: “ŞİMDİ Mİ EMEKLİ OLAYIM, YILBAŞINI MI BEKLEYEYİM?”

Erdursun, şöyle özetledi:

"Emekli Sandığı (4C): Emekli sandığı mensupları için yıl sonu ya da yılbaşı ara­sında maaş açısından bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıy­la başvuru tarihine göre bir kayıp söz konusu değildir.

* SSK (4A) ve Bağkur (4B):

* 31 Aralık 2025 tarihi­ne kadar emekliliği hak etti­ği halde başvurusunu yapma­yanlar,

* Emeklilik dilekçesini 2026’ya bıraktıklarında,

* Emekli aylıklarında yak­laşık %5 civarında bir kayıp yaşayacaklardır. Bu nedenle özellikle SSK ve Bağkur kapsamındaki çalışan­ların, hak ediş tarihlerini dik­katle takip etmeleri ve dilekçe zamanlamasını doğru yapma­ları büyük önem taşıyor" dedi.

Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

Erdursun, "Emeklilik nedeniyle işten ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatı, her hizmet yılı için bir brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. 01 Ocak – 30 Aralık 2025 tarihleri arasında devletin belirlediği tavan aralık ise 53 bin 919 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti işverenden alınırken, emeklilik çıkışlarında ihbar tazminatı ödenmiyor." dedi.

Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞABİLİR MİYİM?

Erdursun, özel sektörde emekli aylığı kesilmeden çalışılabildiği, şirket kurulurken maaşın kesilmediği, kamuda ise çalışılırsa maaşın kesildiğini belirtti. Ancak 2025 yılı içinde emeklilik hakkını kazanan fakat mü­racaat etmeyip emekliliğini 2026’ya bırakan kişiler için emekli aylığında yaklaşık %5 kayıp söz konusu olabilir. Erdursun, her çalışan için kritik olan noktaların; doğum tarihi, işe giriş tarihi, prim gün sayısı, son 2520 gün kuralı, müracaat tarihi olduğunu açıkladı.

