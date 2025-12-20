Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın sakatlık süreci netleşti!

Kategoriler
Beşiktaş'a Tammy Abraham müjdesi geldi. Sakatlanmasıyla birlikte taraftarları korkutan yıldız golcüde, an itibarıyla sıkıntılı bir durum olmadığı tespit edildi.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir."