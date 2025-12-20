Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Editor
Editor
 | Selahattin Demirel

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlarındaki sözler dikkat çekti

Türkiye gündemini günlerdir işgal eden uyuşturucu operasyonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı. Saran'ın Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlaşmalarında geçen kelimeler dikkat çekerken Saran "Kendisiyle hiç uyuşturucu kullanmadım." dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21:55
saat ikonu 21:55
|
20.12.2025
22:20
saat ikonu 22:20

Gittikçe genişleyen ve dosyaya ismi giren ünlü isimlerle hayli sarsıcı bir hal alan soruşturmasında en son Kulübü Başkanı 'ın ifadesi alındı.

Saran'ın, kendisine yöneltilen sorulara karşı neler söylediği ortaya çıktı. Gelişmeyi TGRT Haber Muhabiri Nermin Geyik, Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına görüntülü bağlanarak aktardı.

"ASOS'TAKİ EVİMDEKİ MADDELER UYUŞTURUCU GÖRÜLEBİLİR AMA..."

Muhabir Geyik'in verdiği bilgilere göre Sadettin Saran, ifadesinde şu savunmayı yaptı:

"Asos’taki evimde bulunan maddeler yapılan ilk testte uyuşturucu olarak görülebilir ama kriminal sonucunun beklenmesini talep ederim."

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlarındaki sözler dikkat çekti

“ELA RÜMEYSA CEBECİ İLE 3 YIL ÖNCE MESAJ ATINCA TANIŞTIM"

Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları hakkında da konuşan Saran "3 yıl önce bana mesaj atınca tanıştım. Kendisiyle hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde iftiraya uğradığım için pek çok kişi tarafından bana organik sakinleştiriciler verildi. Ben de bunları kullandım, bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ela Rümeysa Cebeci’nin “Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine” mesajının sorulması üzerine ise Saran şu cümleleri sarf etti:

"İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olmaz."

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlarındaki sözler dikkat çekti

MAÇ SONRASI KONUŞMUŞTU: KUSURSUZ MUYUM? HAYIR

Sadettin Saran, adliyede ifade verdikten sonra Adli Tıp'ta kendisinden kan ve saç örneği alınmış, ardından gittiği Eyüpspor maçı çıkışında şu açıklamayı yapmıştı: "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim."

