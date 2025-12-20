Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlarındaki sözler dikkat çekti

Gittikçe genişleyen ve dosyaya ismi giren ünlü isimlerle hayli sarsıcı bir hal alan uyuşturucu soruşturmasında en son Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi alındı.

Saran'ın, kendisine yöneltilen sorulara karşı neler söylediği ortaya çıktı. Gelişmeyi TGRT Haber Muhabiri Nermin Geyik, Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına görüntülü bağlanarak aktardı.

"ASOS'TAKİ EVİMDEKİ MADDELER UYUŞTURUCU GÖRÜLEBİLİR AMA..."

Muhabir Geyik'in verdiği bilgilere göre Sadettin Saran, ifadesinde şu savunmayı yaptı:

"Asos’taki evimde bulunan maddeler yapılan ilk testte uyuşturucu olarak görülebilir ama kriminal sonucunun beklenmesini talep ederim."

“ELA RÜMEYSA CEBECİ İLE 3 YIL ÖNCE MESAJ ATINCA TANIŞTIM"

Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları hakkında da konuşan Saran "3 yıl önce bana mesaj atınca tanıştım. Kendisiyle hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde iftiraya uğradığım için pek çok kişi tarafından bana organik sakinleştiriciler verildi. Ben de bunları kullandım, bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ela Rümeysa Cebeci’nin “Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine” mesajının sorulması üzerine ise Saran şu cümleleri sarf etti:

"İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olmaz."

MAÇ SONRASI KONUŞMUŞTU: KUSURSUZ MUYUM? HAYIR

Sadettin Saran, adliyede ifade verdikten sonra Adli Tıp'ta kendisinden kan ve saç örneği alınmış, ardından gittiği Eyüpspor maçı çıkışında şu açıklamayı yapmıştı: "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim."