Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Gazeteci yazar Zihni Çakır tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yaptığı görüşme üzerinden eleştirilerde bulunan gazeteci Zihni Çakır gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen Çakır tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazeteci yazar Zihni Çakır tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 07:51

Gazeteci Zihni Çakır, Adalet Bakanı 'un uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Başkanı Sadettin Saran ile yaptığı görüşmeye eleştirilerde bulunmuştu.

PAYLAŞIM SONRASI GÖZALTI

Söz konusu görüşme sebebiyle Bakan Tunç'u eleştiren Zihni Çakır gözaltına alındı.

Gazeteci yazar Zihni Çakır tutuklandı

TUTUKLAMA KARARI

Evinde arama yapılan Çakır, dün akşam saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Gazeteci yazar Zihni Çakır tutuklandı

ZİHNİ ÇAKIR KİMDİR?

1969 doğumlu Zihni Çakır, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çeşitli mecralarda muhabirlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Çakır, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi'ne bağlı Türkeli yayınının yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 2023 genel seçimlerde AK Parti Gaziantep milletvekili aday adayı oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın bekçisi gözaltında
ETİKETLER
#tutuklama
#gözaltı
#yılmaz tunç
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Zihni Çakır
#Uyuşturucu Soruşturması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.