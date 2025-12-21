Gazeteci yazar Zihni Çakır tutuklandı

Kategoriler
Gazeteci Zihni Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yaptığı görüşmeye eleştirilerde bulunmuştu.
Söz konusu görüşme sebebiyle Bakan Tunç'u eleştiren Zihni Çakır gözaltına alındı.
Evinde arama yapılan Çakır, dün akşam saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
1969 doğumlu Zihni Çakır, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çeşitli mecralarda muhabirlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Çakır, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi'ne bağlı Türkeli yayınının yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 2023 genel seçimlerde AK Parti Gaziantep milletvekili aday adayı oldu.