Gazeteci yazar Zihni Çakır tutuklandı

Gazeteci Zihni Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yaptığı görüşmeye eleştirilerde bulunmuştu.

PAYLAŞIM SONRASI GÖZALTI

Söz konusu görüşme sebebiyle Bakan Tunç'u eleştiren Zihni Çakır gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Evinde arama yapılan Çakır, dün akşam saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

ZİHNİ ÇAKIR KİMDİR?

1969 doğumlu Zihni Çakır, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çeşitli mecralarda muhabirlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Çakır, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi'ne bağlı Türkeli yayınının yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 2023 genel seçimlerde AK Parti Gaziantep milletvekili aday adayı oldu.