Liseli kızlara yapay zekayla kabusu yaşattılar! Sosyal medyadan ele geçirip yaydılar

Kahramanmaraş'ta, çocuk yaşta olduğu tespit edilen zanlılar liseli kızların sosyal medya fotoğraflarını ele geçirerek istismar malzemesi yaptılar.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 2 lise öğrencisinin, çeşitli liselerde eğitim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zeka kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdükleri ve bu içerikleri paylaştıkları belirlendi.
2 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.