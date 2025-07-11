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 | Onur Kaya

Öğrencileri taciz eden istismarcı öğretmenden kan donduran tehdit: Sonunuz Narin gibi olur

Kocaeli'deki bir özel okulda 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sınıf öğretmeni M.A. hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen mağdur çocuklar, durumu ailelerine anlatmaları halinde M.A. tarafından 'Sonunuz Narin gibi olur' sözleriyle tehdit edildiklerini söyledi. Tanık olarak dinlenen okuldaki bir öğretmen ise M.A.'nın kendisine de temasta bulunduğu, yüzme dersleri sırasında duş alan kız öğrencileri izlerken gördüğünü söyledi. Tutuklu sanık M.A. hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Öğrencileri taciz eden istismarcı öğretmenden kan donduran tehdit: Sonunuz Narin gibi olur
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 06:13
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 06:18

'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sınıf öğretmeni M.A. (45) ve aileler ile taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur çocuklar, psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

"SONUNUZ NARİN GİBİ OLUR" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Olayla ilgili dinlenen mağdur anne ve babalar, çocuklarının M.A. tarafından edildiğini, bu durumu çocuklarından öğrendiklerini ve çocukların, M.A. tarafından kimseye anlatmamaları yönünde tehdit edildiğini ifade etti. Çocuklar, M.A.'nın sınıftaki diğer öğrencileri bahçeye çıkartarak kendileriyle tek tek yalnız kaldığını, kimsenin içeri girmemesi için kapıyı kapatıp perdeyi çektiğini anlattı. Ayrıca, çocuklardan bazıları ise durumu ailelerine anlatmaları halinde M.A.'nın kendilerini 'Sonunuz Narin gibi olur' sözleriyle tehdit ettiğini ifade etti.

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"OKUL İDARESİNE BİLDİRMEME RAĞMEN ÖNLEM ALINMADI"

Tanık olarak dinlenen okuldaki öğretmen İ.M., "Bana da temaslı davranıp uygunsuz espriler yapınca kendimi geri çekmek zorunda kaldım. Şakalarının içeriği oldukça rahatsız ediciydi. Ayrıca, kız öğrencilerle sınıfta çok samimi ve yakın bir ilişki içindeydi." dedi.

Sanığın yüzme derslerinde duş alan kız öğrencileri izlediğini fark ettiğini belirten İ.M, "Havuza girerken çocuklara yönelik bakışları beni rahatsız ediyordu. Tüm bunları okul idaresine bildirmeme rağmen, herhangi bir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

Öğrencileri taciz eden istismarcı öğretmenden kan donduran tehdit: Sonunuz Narin gibi olur

SUÇLAMALARI REDDETTİ

22 yıllık evli ve 1 babası olan öğretmen M.A., duruşmadaki savunmasında, "Öğrencilerime hiçbir şekilde temas etmedim, dokunmadım. Annelerinin isteği doğrultusunda görüştüm. Anneleri beni sürekli arayarak çocuklarının sorunlarından bahsediyordu. Bahsedilen iddiaları hiçbir zaman gerçekleştirmedim. Temasım hiçbir zaman olmadı. Sınıfta öğrenciler ile yardım istediklerinden dolayı yalnız kaldım. Suçlamaları reddediyorum" diye konuştu.

Öğrencileri taciz eden istismarcı öğretmenden kan donduran tehdit: Sonunuz Narin gibi olur

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanık dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Kasım 2025 tarihine erteledi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Kocaeli'de bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan M.A., iddiaya göre 2023-2024 yılları arasında 6 öğrencisine cinsel istismarda bulundu. M.A.'nın, "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi.

Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 6 ailenin şikayeti üzerine 7 Ocak'ta gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A. 8 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, M.A'nın 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla kadar, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 ay, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

ETİKETLER
#çocuk
#kocaeli
#taciz
#cinsel istismar
#dava
#Okul Çantası
#Öğretmen Eğitimi
#Gündem
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