ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr açıklandı mı? ÖGG 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın ardından cevap anahtarı adaylarla paylaşılırken adaylar, puan hesaplaması yapmaya başladı. Silahlı ve silahsız olarak görev almak isteyen güvenlik adaylarının sınavda başarılı olabilmeleri için en düşük 60 puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavın ardından silah bilgisi eğitimi alanlar poligonlarda uygulama eğitimlerine katıldı. EGM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte sonuçların erişime açılacağı tarih belli oldu. ÖGG sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için itiraz süreci başlayacak. Peki ÖGG sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları tarih....

ÖGG SINAV SONUÇLARI 118. DÖNEM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 118. dönem ve 94. yenileme eğitimi yazılı sınavları 14 Aralık Pazar günü yapıldı. Silahlı eğitim alanlar için uygulamalı atış sınavları ise 15 Aralık'ta başladı. Uygulama sınavları, açıklanan takvime göre 28 Aralık tarihinde tamamlanacak. EGM tarafından duyurulan takvime göre yazılı sınav sonuçları 2 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI NEREDE?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, EGM'nin anasayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. numarası, sınav adı ve güvenlik koduyla birlikte sonuç sorgulama ekranına gidebilecek.

ÖGG sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puanlar ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak. ÖGG sonuçları ilan edildikten sonra adaylar yazılı sınav sonuçlarına 5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 8 Ocak tarihinde duyurulacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVINDA NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre adaylar başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.

Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.

Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.