Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden açıklama yaptı! Sultan Nur Ulu hakkındaki sözleri hayli çarpıcı

Seslendirdiği şarkılarla 1990'lı yıllara damga vuran arabeskin unutulmaz sesi Güllü'nün ölümünde baş şüpheli konumunda bulunarak cezaevine giren kızı Tuğyan Ülkem Gülter açıklamada bulundu.

Gülter'in cezaevinden yaptığı açıklamada, itirafıyla kendisinin tutuklanmasına neden olan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında "Hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim." dedi.

'böyle bir şey beklemediğini ifade etti ve "Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım" dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter, Habertürk'e yaptığı açıklamada yaşadıkları hakkında "zulüm" ifadesini kullanırken Güllü'nün patronunu suçlayarak "Uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın’dır, onu Allah’a havale ediyorum." dedi.

"SULTAN NUR ULU'DAN BUNU ASLA BEKLEMİYORDUM"

Gülter ayrıca itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da "Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güllü’nün evine kamera taktırılmasıyla ilgili iddialar hakkında da konuşan Gülter, söz konusu gün evde olmadığını belirterek "Annem kamerayı, Bursa’da bir arkadaşının evinde görüp beğendiği için taktırmıştı." cümlelerini sarf etti.

"HAKLI OLMANIN GETİRDİĞİ BİR HUZUR VAR"

Gülter açıklamalarının devamında şu ifadelere de yer verdi:

"Annemin kızıyım güçlü duracağım. Süreç ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceğim. Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Haklı olmanın getirdiği bir huzur var, burada olmanın yangını ile karışmış. Suçlayanları anneme şikayet ettim."