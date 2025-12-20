Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden açıklama yaptı! Sultan Nur Ulu hakkındaki sözleri hayli çarpıcı

Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den açıklama geldi. Gülter cezaevinden yaptığı açıklamasında suçsuz olduğunu belirterek itirafçı arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da "Hiç beklemezdim, büyük hayal kırıklığı içindeyim." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden açıklama yaptı! Sultan Nur Ulu hakkındaki sözleri hayli çarpıcı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 23:49

Seslendirdiği şarkılarla 1990'lı yıllara damga vuran arabeskin unutulmaz sesi Güllü'nün ölümünde baş şüpheli konumunda bulunarak cezaevine giren kızı Tuğyan Ülkem Gülter açıklamada bulundu.

Gülter'in cezaevinden yaptığı açıklamada, itirafıyla kendisinin tutuklanmasına neden olan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında "Hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim." dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden açıklama yaptı! Sultan Nur Ulu hakkındaki sözleri hayli çarpıcı

'böyle bir şey beklemediğini ifade etti ve "Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım" dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter, Habertürk'e yaptığı açıklamada yaşadıkları hakkında "zulüm" ifadesini kullanırken Güllü'nün patronunu suçlayarak "Uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın’dır, onu Allah’a havale ediyorum." dedi.

"SULTAN NUR ULU'DAN BUNU ASLA BEKLEMİYORDUM"

Gülter ayrıca itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da "Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam." ifadelerini kullandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden açıklama yaptı! Sultan Nur Ulu hakkındaki sözleri hayli çarpıcı

Öte yandan Güllü’nün evine kamera taktırılmasıyla ilgili iddialar hakkında da konuşan Gülter, söz konusu gün evde olmadığını belirterek "Annem kamerayı, Bursa’da bir arkadaşının evinde görüp beğendiği için taktırmıştı." cümlelerini sarf etti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden açıklama yaptı! Sultan Nur Ulu hakkındaki sözleri hayli çarpıcı

"HAKLI OLMANIN GETİRDİĞİ BİR HUZUR VAR"

Gülter açıklamalarının devamında şu ifadelere de yer verdi:

"Annemin kızıyım güçlü duracağım. Süreç ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceğim. Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Haklı olmanın getirdiği bir huzur var, burada olmanın yangını ile karışmış. Suçlayanları anneme şikayet ettim."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün mal varlığı belli oldu! Hesabından çıkan şaşırttı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü davasında çarpıcı iddialar: "Bilimsel rapor cinayeti işaret ediyor"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümünden saatler önce Tuğyan Ülkem Gülter'in Kervan'a gönderdiği mesaj ve görüntü her şeyi değiştirdi
ETİKETLER
#Türkiye
#cinayet
#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Sultan Nur Ulu
#Aranöz
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.