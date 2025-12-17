Güllü'nün ölümünden saatler önce Tuğyan Ülkem Gülter'in Kervan'a gönderdiği mesaj ve görüntü her şeyi değiştirdi

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış ve Nur Sultan, Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini ve sonrasında sergilediği abartı hareketlere de şok olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağırıldı. Her gün Güllü cinayetiyle ilgili yeni bir iddia atılıyor. Son olarak ise Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmeden saatler önce sevgilisiyle yaptığı görüntülü görüşme detayı dikkat çekti.

TUĞYAM ÜLKEM GÜLTER SEVGİLİSİNE ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Güllü dosyasında gündem her gün başka bir iddiayla sarsılırken, bu kez ortaya atılan yeni detay sosyal medyayı salladı. Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in geçmişte attığı öne sürülen mesajları ortaya çıkardı. Mesajlardaki “annemi öldüreceğim sonunda” ifadeler kan dondurdu.

Daha öne de Tuğyan'ın annesi Güllü'nün ölümünden birkaç saat önce sevgilisi Kervan'ı aradığı ve Güllü'nün fiziksel baskı/itmeyle düştüğü pencereyi gösterdiği iddia edildi. Görüntülü konuşmaya dair ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun cinayeti itiraf etmesinin ardından tutuklanmıştı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de adliyeye gelerek ifade verdi. Ablasının çevresini sevmediğini ve çok yalan söyleyen biri olduğunu dile getiren Tuğberk Yağız Gülter, "Ablam, sevgilisi Kervan için annemi öldürebilir. Annem Kervan'dan nefret ediyordu." dedi.