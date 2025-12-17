Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok TGRT Haber'de! "Hadi görüşürüz sözünü Güllü söylüyor"

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, olay yerinde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verilmişti. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok TGRT Haber'e konuk oldu ve "Güllü ya düştü ya da atladı" dedi.

"SULTAN ULU'NUN DOĞRU SÖYLEDİĞİNE İNANMIYORUM"

Olay yerinde olan Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini belirtmiş ve olay anını anlatmıştı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok TGRT Haber'e konuk oldu ve Sultan Nur Ulu'nun anlattıklarında çelişkiler olduğunu belirterek Sultan Ulu'nun doğruyu söylemediğini iddia etti.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ'Ü KİM SÖYLEDİ?

Gülter'in avukatı Merve Uçanok, "Henüz dosyaya sunduklarım bir de sunmadıklarım var" derken çözülen ses kayıtlarını Güllü'nün menajerine ve orkestrasında çalışan kişilere de dinlettiğini ve son olarak duyulan "Hadi görüşürüz" kelimesini Güllü'nün söylediğini iddia etti. Uçanok bunun üzerine "Mucip sinkaflı söylediği kelime sonrası bir gülüşme var. Ya düştü ya da atladı" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

GÜLLÜ'NÜN CAMDAN DÜŞME ANININ DETAYLARI TGRT HABER'DE GÖSTERİLDİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok TGRT Haber'e konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uçanok ve Pınar Ergüner özel olarak yapılan maketle beraber Güllü'nün düşme anındaki detayları bir kez daha izleyiciye aktardı. Pınar Ergüner, olay günü aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun "Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm" sözlerini hatırlatarak Tuğyan'ın bu ifadeye ne cevap verdiğini sordu.

Gülter'in avukatı Merve Uçanok, "Somut deliller üzerine konuşmak zorundayım derken, genel olarak Sultan'ın o günü çok eğlendiklerini ve Tuğyan ile annesi arasında herhangi bir husumetin olmadığını belirttiğinin altını çizdi.

SULTAN NUR ULU'NUN İFADESİ GÜNDEME OTURDU

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklandığı olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Ulu, "Tuğyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan geri geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, Malkata isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana Malkata'yı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Daha sonra Gül anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül annenin düştüğü sırada 'Hadi görüşürüz, bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan 'Koş' şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Ben de onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan'ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana 'O da gelecek' dedi ve aynı ambulansla gittik." dedi.