TGRT Haber
Hava Durumu
13°
Avatar
Editor
 IHA

Dededen toruna 7 kuşak aynı mesleği yapıyor! Maaşı çok, çalışan yok: 60 bin liraya çırak bulunmuyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 65 yaşındaki bıçak bileme ustası 7 kuşaktır aktarılan mesleğini büyük bir heyecanla yapmaya devam ediyor. 50 yıldır büyük emek vererek yaptığı mesleğini yapanların sayısının oldukça azaldığını söyleyen Mehmet Şakar çırak bulamamaktan yakındı. Şakar, 50-60 bin liraya çırak bulamadıklarını belirtti.

Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı'nda bileme ve satış işini yapan Mehmet Şakar dedelerinden kalan mesleği 50 yıldır büyük bir aşkla yapıyor. 15 yaşında babasının yanında bu işi öğrendiğini belirten Şakar, yıllardır bıçak bileme ve satış işi yapıyor. İşini oldukça sevdiğini söyleyen Şakar, çırak bulamamaktan yakındı. Bıçak bileme ustası, "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz" ifadelerini kullandı.

Dededen toruna 7 kuşak aynı mesleği yapıyor! Maaşı çok, çalışan yok: 60 bin liraya çırak bulunmuyor

7 KUŞAK AYNI MESLEĞİ DEVAM ETTİRİYOR

Meslek serüvenini anlatan Mehmet Şakar, "Bu mesleği 50 senedir yapıyorum. 40 sene Kırıkkale'de yaptım, 10 yıldır da 'dayım. Babamın babası yapıyormuş, onun da babası dedeleri yapıyormuş. Ben 7'nci kuşağım" dedi.
Bursa ve Kırıkkale'de atölyeleri bulunduğunu belirten Şakar, bıçakların atölyede üretildiğini, Antalya'daki iş yerinde ise bileme işlemini yaptığını kaydetti. Şakar, "Bir oğlum var, şu an Kırıkkale'de bu işi yapıyor" ifadelerini kullandı.

60 BİN LİRAYA ÇIRAK YOK

Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Mehmet Şakar, eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz" diye konuştu.

Dededen toruna 7 kuşak aynı mesleği yapıyor! Maaşı çok, çalışan yok: 60 bin liraya çırak bulunmuyor

12 SAAT ÇALIŞIYOR

İşlerinin yoğun olduğunu anlatan Şakar, müşteri portföyünün büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu söyledi.
"Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor. Kurban Bayramı Antalya'da biraz zayıf geçiyor ama diğer günler satışlarımız iyi" diyen Şakar, otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını, bıçakları bilelediğini aktardı.
Bıçak bilemenin yanı sıra ızgara, şiş, mangal, doğrama tahtası ve soba da sattığını belirten Şakar, hem satış hem de bakım hizmeti verdiklerini kaydetti.

Dededen toruna 7 kuşak aynı mesleği yapıyor! Maaşı çok, çalışan yok: 60 bin liraya çırak bulunmuyor

"BAZEN GÜNDE 300 BIÇAK SATIYORUZ"

Üretim sürecinin de değiştiğini anlatan Mehmet Şakar, "Eskiden bıçakları tek tek elimizle yapardık. Şimdi makine kesiyor, biz sapını takıyor, bilemesini yapıp paketliyoruz" dedi.

Dededen toruna 7 kuşak aynı mesleği yapıyor! Maaşı çok, çalışan yok: 60 bin liraya çırak bulunmuyor

Satışların gününe göre değiştiğini belirten Şakar, "Gün oluyor 5 bıçak satıyoruz, gün oluyor 300 bıçak. İç Anadolu'ya, Doğu'ya 300, 500, hatta 2 bin bıçak toptan gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

