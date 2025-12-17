Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Avatar
Editor
 Murat Makas

Yediemin otoparkında hayrete düşüren görüntüler! 500 milyon liralık servet çürüyor

Elazığ'da yediemin otoparkı adeta araç mezarlığına döndü. Yaklaşık 500 milyon TL'lik milli servet görüntülendi. Birçok aracın pas, kir tuttuğu ve yosun tuttuğu görüldü.

Trafik ekiplerinin plakasız, hacizli, çalıntı, icralık tescilsiz ve belgeleri eksik yakalanan araçlar işlemlerinin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor. Otoparka çekilen araçların üstü yosun tuttu. Araçların kaportalarının paslandığı ve kullanılamaz hale gelmeye başladığı gözlemlendi.

Yediemin otoparkında hayrete düşüren görüntüler! 500 milyon liralık servet çürüyor

Lüks otomobillerden iş makinelerine kadar yaklaşık 500 araç ile ortalama 300 motosikletin bulunduğu otoparkta, araçların toplam değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirtiliyor. Yediemin otoparkı işletme sahibi Ömer Ertan, yosun tutan ve çürüyen araçların milli servet kaybı olduğunu vurgulayarak, yasal süreçlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Yediemin otoparkında hayrete düşüren görüntüler! 500 milyon liralık servet çürüyor

"DEĞERİ 10 MİLYONUN ÜZERİNDE ARAÇ VAR"

2009 yılından bugüne Elazığ'da yediemin otopark işletmeciliği yaptığını ifade eden Ertan, "2009 yılından beri en büyük sıkıntımız, gelen araçların bir türlü çıkmamasıdır. Elazığ küçük bir il ve yaklaşık üç tane yediemin otoparkı var. Bunlardan bir tanesi benim. Benim otoparkımda şu an 500-600 tane araç mevcut. Bu araçlar her geçen gün artıyor. Elazığ'da sadece kendi otoparkımdan bahsedeyim. Şu an burada değeri 10 milyonun üzerinde araç var. Biz ortalamasını 1 milyondan aldığımız zaman, 500 milyon sadece otoparkta yatan araba mevcut" dedi.

Yediemin otoparkında hayrete düşüren görüntüler! 500 milyon liralık servet çürüyor

ARAÇ MEZARLIĞI

Araçların satışa çıkarılması halinde çok önemli bir gelir kaynağı oluşturulabileceğini ifade eden Ertan, "Bunların hepsinden devlete giden bir para var. Bir çark sistemi olarak düşündüğümüz zaman, bir araba çıktığı zaman, sigortacı sigortasını yapacak, muayene istasyonu muayenesini yapacak, lastikçi kazanacak, akücü kazanacak, bakımcı kazanacak. Hepsi bir çark sistemidir. Çark dönmeye başladığı zaman diğer çarkları döndürecek. Yıllardır bu konuyu ele alıyoruz ama yukarıdakiler bir türlü bunu duymazlıktan geliyorlar. Duymadıkları için de buradaki araçların hepsi çürümeye yüz tutuyor ve herkesin tabiriyle bir mezarlık haline geliyor. Bir an önce bu kanunların işletilmesi için gerekli ne varsa yapılmasını istiyoruz. Buradaki araçların yüzde 80'i icralıktır. Geriye kalan araçlar, yanlış park, sigortasız, ehliyetsiz, alkollü kullanılan araçlar ve suçta kullanılan araçlardır" şeklinde konuştu.

Yediemin otoparkında hayrete düşüren görüntüler! 500 milyon liralık servet çürüyor

"ARAÇLARIN İÇİNDE OTLAR YETİŞMEYE BAŞLAMIŞ"

Bazı araçların yosun tuttuğuna dikkat çeken Ertan, " 2009 yılında burayı işletmeye başladığımız zaman gelen araçların birçoğu hala duruyor. Zaten az önce dolaştığımızda bakıldığı zaman, araçların içinde otlar yetişmeye başlamış, çürümeye yüz tutmaya başlamış. Yani zamanında bir araç değerinde satılır, zamanında satılsaydı değeri de giderdi. Ama şu an o araç satılamaz hale geliyor, sonradan hurda niyetine gidebiliyor. Her şeyin zamanında ve süresi içinde yapılması güzeldir" diye konuştu.

