Fenerbahçe rotasını Hollanda'ya çevirdi: 2 yıldız listede

Hem ligde hem de Avrupa'da kayıpsız ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler rotasını Hollanda'ya çevirdi.
Fenerbahçe listenin başına Joey Veerman'ı yerleştirdi. Veerman, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Sarı-lacivertlilerin ikinci hedefi ise Ajax forması giyen Kenneth Taylor oldu. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun transferi için harekete geçti.