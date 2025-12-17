Fenerbahçe rotasını Hollanda'ya çevirdi: 2 yıldız listede

Hem ligde hem de Avrupa'da kayıpsız ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler rotasını Hollanda'ya çevirdi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA VEERMAN VAR

Fenerbahçe listenin başına Joey Veerman'ı yerleştirdi. Veerman, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İKİNCİ HEDEF KENNETH TAYLOR

Sarı-lacivertlilerin ikinci hedefi ise Ajax forması giyen Kenneth Taylor oldu. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun transferi için harekete geçti.