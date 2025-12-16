Ousmane Dembele en iyi futbolcu seçildi: Yılın 11'inde sürpriz isimler yer aldı!

Kategoriler
FIFA tarafından her yıl düzenlenen The Best ödülleri, sahiplerini buldu. Yapılan açıklamaya göre PSG forması giyen Ousmane Dembele, yılın futbolcusu seçildi. Ayrıca en iyi 11'de, sürpriz isimlerin yer alması dikkat çekti.
https://x.com/FIFAWorldCup/status/2000984559039422856?s=20
Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton
Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC
Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking
Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma
Yılın golü ödülü: Santiago Montiel
Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman
Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique
Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele
Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati
Yılın erken futbolcusu: Ousmane Dembele