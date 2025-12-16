Menü Kapat
10°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Ousmane Dembele en iyi futbolcu seçildi: Yılın 11'inde sürpriz isimler yer aldı!

FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. Oylama sonucunda yılın en iyi erkek futbolcusu, Fransa'nın PSG takımında forma giyen Ousmane Dembele oldu.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.12.2025
22:19
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
22:19

FIFA tarafından her yıl düzenlenen The Best ödülleri, sahiplerini buldu. Yapılan açıklamaya göre PSG forması giyen Ousmane Dembele, yılın futbolcusu seçildi. Ayrıca en iyi 11'de, sürpriz isimlerin yer alması dikkat çekti.

https://x.com/FIFAWorldCup/status/2000984559039422856?s=20

İŞTE YILIN EN İYİLERİ

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın golü ödülü: Santiago Montiel

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Yılın erken futbolcusu: Ousmane Dembele

Sıkça Sorulan Sorular

PSG NEYİ BAŞARMIŞTI?
Luis Enrique, Paris ekibine ilk Şampiyonlar Ligi zaferini getirmiş ve Ousmane Dembele de özel performanslar göstermişti.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
