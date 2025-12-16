Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İngilizce öğrenmek için İrlanda'ya gidecekler dikkat! Hükümettin yeni kararı dikkat çekti

İrlanda Adalet Bakanlığı Jim O'Callaghan, hükümetin ülkedeki iltica başvurularının sayısını düşürmeyi hedeflediğini duyurdu. O'Callaghan, 2024'te İrlanda'ya yaklaşık 18 bin 500 sığınmacının geldiğini hatırlatarak, bu sayının "olağanüstü derecede yüksek" olduğunu ve azaltılması gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngilizce öğrenmek için İrlanda'ya gidecekler dikkat! Hükümettin yeni kararı dikkat çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 22:10

Adalet Bakanı O'Callaghan, The Irish Times gazetesinin "Inside Politics" adlı podcast yayınında yaptığı açıklamada, 2024'te İrlanda'ya yaklaşık 18 bin 500 sığınmacının geldiğini hatırlatarak, bu sayının "olağanüstü derecede yüksek" olduğunu ve azaltılması gerektiğini söyledi.

"SOKAKLARDA DAHA FAZLA ÇADIR GÖRÜLECEK"

Mevcut durumun sürmesi halinde barınma ve kamu hizmetleri üzerinde ciddi baskı oluşacağını kaydeden O'Callaghan, sokaklarda daha fazla çadır görülmesinin, hükümetin süreci kontrol edemediği izlenimi yaratabileceğini aktardı.

NET SAYI VERİLMEDİ

İltica başvuruları için net sayı açıklamaktan kaçınan O'Callaghan, iltica sisteminin esas olarak savaş ve zulümden kaçanlar için işletilmesi gerektiğinin altını çizdi. İrlandalı Bakan, çalışmak amacıyla ülkeye gelmek isteyenler için farklı ve yasal başvuru yolları bulunduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİ SAYISI DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bakan O'Callaghan ayrıca İngilizce eğitimi almak için İrlanda'ya gelen yabancı öğrenci sayısının da gözden geçirilebileceğini dile getirdi. Geçen yıl yaklaşık 60 bin yabancı öğrencinin bu kapsamda ülkeye giriş yaptığını aktaran O'Callaghan, sistemin zaman zaman çalışma amacıyla da kullanıldığına dikkati çekti.

NÜFUS 1,6 ARTTI

İrlanda'nın nüfusunun yıllık yaklaşık yüzde 1,6 oranında arttığını anımsatan O'Callaghan, bu artış hızının konut ve kamu hizmetleri üzerinde önemli baskılar oluşturduğunun altını çizdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AB üyeleri, Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde anlaştı
'CHP üyeleri Kanada'ya iltica edebiliyor' iddiası! DMM açıklama yaptı
ETİKETLER
#İrlanda
#göç
#sığınmacılar
#nüfus artışı
#İrlanda Göç Politikası
#Konut Krizi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.