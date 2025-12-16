Guadalajara Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona maç kadrosu gündemde

Barcelona bugün İspanya Kral Kupası son 32 maçları kapsamında 1. Lig ekibi Guadalajara ile karşı karşıya gelecek. Katalon devi turnuvaya son 32 turundan doğrudan katılım sağlarken, Guadalajara ise Cacareno ve Cueta'yı yenerek yükseldi. Bugün oynanacak olan Guadalajara - Barcelona maçından galibiyet alan takım son 16 turunda ise Mallorca - Deportivo maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Guadalajara - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

GUADALAJARA - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Pedro Escartin Stadyumu'nda oynanacak olan Guadalajara - Barcelona maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Futbolseverler karşılaşmada yaşanan gelişmeleri takımların sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

GUADALAJARA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası son 32 maçları kapsamında oynanacak olan Guadalajara - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.

GUADALAJARA - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Guadalajara'da karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken, Barcelona'da ise 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Ronald Araujo, Dani Olmo ve Pablo Gavi karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in karşılaşmada rotasyon yapması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Polonyalı yıldız Lewandowski'nin uzun bir aranın ardından Guadalajara karşılaşmasında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Guadalajara - Barcelona maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Guadalajara: Zarco, Ablanque, Rodriguez, Martinez, Gallardo, Mayo, Tavares, Alvarez, Munoz, Neskes, Caropitche

Barcelona: Szczesny; E Garcia, Cubarsi, Christensen, Jofre; Casado, Bernal; Bardghji, Fermin, Dro; Lewandowski