TGRT Haber
 TGRT Haber

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 nereden bakılır? Tam liste vergi dairelerinde yayımlandı

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 tam liste, GİB vergi yüzsüzleri listesi ile vergi dairelerinde yayımlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaybının azaltılması amacıyla geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflere ilişkin yeni listeyi paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan listede, 5 milyon lira ve üzeri borcu olan gerçek ve tüzel kişilerin isimleri yer aldı. İşte Vergi yüzsüzleri listesi 2025 tam liste...

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 nereden bakılır? Tam liste vergi dairelerinde yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 17:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda Vergi Yüzsüzleri olarak bilinen yeni listeyi yayımladı.

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 nereden bakılır? Tam liste vergi dairelerinde yayımlandı

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ 2025

Vergi Yüzsüzleri listesi, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanarak kamuoyuna duyuruldu. Tebliğ, 2024 yılının eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenleme ile birlikte, 5 milyon lira ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklanmasının önü açıldı. Liste, vergi dairelerinde ilan edilirken Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde de yayımlanıyor.

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 nereden bakılır? Tam liste vergi dairelerinde yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmalar çerçevesinde hazırlanan uygulama, 2025 yılı listesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Kamuoyuna duyurulan listede, borç tutarları milyonlar ve milyarlar seviyesinde olan mükellefler yer aldı.

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 nereden bakılır? Tam liste vergi dairelerinde yayımlandı

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ TAM LİSTE 2025 NEREDEN BAKILIR?

Vergi Yüzsüzleri listesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hem fiziki hem de dijital ortamda erişilebiliyor. Listeler, ilgili vergi dairelerine asılarak vatandaşların bilgisine sunuldu. Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde de vergi yüzsüzleri listeleri yayınlanmaktadır.

Tam listeye ulaşmak isteyen vatandaşlar, vergi dairelerinden doğrudan bilgi alabiliyor. İnternet üzerinden erişim sağlamak isteyenler ise GİB’in yayımladığı listeler aracılığıyla borçlu mükelleflerin isimlerini inceleyebiliyor.

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 nereden bakılır? Tam liste vergi dairelerinde yayımlandı

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Sabah’ın haberine göre, İstanbul Defterdarlığı verilerine göre listenin ilk sırasında, çeşitli suçlar nedeniyle el konulan Can Holding’e bağlı bir sigara şirketi bulunuyor. Habere göre, TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL, TURKTAB Toptan Tütün şirketinin ise 1 milyar 344 milyon TL vergi borcu bulunuyor. Aynı holding bünyesindeki diğer şirketler de listede yer aldı.

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 nereden bakılır? Tam liste vergi dairelerinde yayımlandı

TMSF tarafından el konulan Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin 625,4 milyon TL vergi borcu olduğu bilgisi paylaşıldı. Uzan ailesinden Cem Uzan ve Kemal Uzan ile birlikte İmar Bankası şubeleri de listede yer aldı. Çiftlik Bank davası kapsamında kayyum atanan Fame Game ve Çiftlik Bilgi İşlem şirketleri de yüz milyonlarca liralık vergi borçlarıyla listede bulunuyor. Ayrıca İstanbul’da Beşiktaş, Esenyurt, Şişli ve Sarıyer başta olmak üzere birçok belediye ve belediye iştiraki şirketi de listede yer aldı.

Vergi yüzsüzleri listesi 2025 nereden bakılır? Tam liste vergi dairelerinde yayımlandı

VERGİ YÜZSÜZLERİ NEDİR?

Vergi Yüzsüzleri, devlete 5 milyon lira ve üzerinde kesinleşmiş vergi borcu ve cezası bulunan mükellefler için kullanılan bir tanımlamadır. Bu listelerde, hem gerçek kişiler hem de şirketler yer alıyor.

Liste, belirli aralıklarla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanıyor. İlgili mükelleflerin isimleri vergi dairelerine asılırken, aynı zamanda GİB’in internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun erişimine açılıyor.

