Siirt'te yoğun kar yağışı! Köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt'in Pervari ilçesinde, grup köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Yolun kapandığına dair gelen ihbarları değerlendiren Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarına başladı. Yetkililer, yolda mahsur kalınmaması için güzergâhı kullanacak sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.