Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarındaki görüntüleri gündem oldu: İçki vasiyeti iddiasına ailesi tepkili

Türkiye'nin siyasi tarihine sivri dili ve çıkışlarıyla damga vuran eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in mezarında anma töreninde çekilen görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba başta olmak üzere partililerin 22 Ocak 2020 yılında mezarı başında rakı getirdikleri anların kaydı sosyal medyada servis edildi. Bu şekilde anma töreninin Kamer Genç'in vasiyeti olduğu öne sürülerek savunuldu.

"MEZARIMA RAKI DÖKÜN" DİYE VASİYET ETTİ İDDİASI



Özel'in CHP Grup Başkanvekili görevini yürüttüğü dönemde yapılan anma töreninde rakı getirmelerine dair görüntüler tepki çekti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, her yıl anma törenine gittiklerini Kamer Genç'in sağlığında "Mezarıma rakı dökün" şeklinde vasiyeti olduğunu söyledi. Atik, Kamer Genç'in ailesiyle görüştüğünü ancak böyle bir vasiyetin olmadığını söylediklerinin altını çizdi.

"TEK VASİYETİ TÜRK BAYRAĞI"

Kamer Genç'in Avukatı Ergün Özer, TGRT Haber Medya Kritik programına bağlanarak şunları dile getirdi:

"Ben Kamer Genç'in 15-20 yıl kadar avukatlığını yaptım ailenin hala avukatıyım. Aramızda ağabey kardeş ilişkisi vardı. Kamer Bey böyle bir talebi olsaydı bana söylerdi. Kamer Genç'in tek vasiyeti tabutunun Türk bayrağına sarılmasıydı. En hafif tabiriyle saygısızlık."