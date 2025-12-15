Zemheri ne zaman giriyor karakış ayın kaçında başlayacak?

Kategoriler
Zemheri tarihleri ve süresi, soğuk havaların etkili olmasıyla ön plana çıktı.
Bu dönem sıcaklık dalgalanmaları yoğun olarak görülür.
17-18 derece olan sıcaklıklar kısa süre sonra 4-5 dereceye kadar iner.
Bu nedenle de zemheri ayı hastalıkların sıkça görüldüğü ay olarak ifade edilir.
Zemheri başlangıç ve bitiş takvimi, halk arasında 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri olarak ifade ediliyor.
Zemherinin en dikkat çekici özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.
Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur.
Kış, eski dilde zemheri ismiyle de bilinirdi.