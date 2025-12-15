Zemheri ne zaman giriyor karakış ayın kaçında başlayacak?

Zemheri tarihleri ve süresi, soğuk havaların etkili olmasıyla ön plana çıktı.

Bu dönem sıcaklık dalgalanmaları yoğun olarak görülür.

17-18 derece olan sıcaklıklar kısa süre sonra 4-5 dereceye kadar iner.

Bu nedenle de zemheri ayı hastalıkların sıkça görüldüğü ay olarak ifade edilir.

ZEMHERİ NE ZAMAN HANGİ TARİHLERDE?

Zemheri başlangıç ve bitiş takvimi, halk arasında 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri olarak ifade ediliyor.

Zemherinin en dikkat çekici özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.

ZEMHERİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur.

Kış, eski dilde zemheri ismiyle de bilinirdi.