Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack İsrail'de! Netanyahu ile görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştiği bildirilen zirveye dair, Barrack sosyal medya üzerinden "Bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı diyalog" yorumunu yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack İsrail'de! Netanyahu ile görüştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 21:19

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ikilinin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü aktarıldı. Görüşmeye Barrack ve Netanyahu'nun yanı sıra, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in de katıldığı bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack İsrail'de! Netanyahu ile görüştü

"BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKARAR" VURGUSU

Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntülere yer verilen paylaşımda, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Barrack'ın 'nde anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geleceği aktarılmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin paylaşımını alıntılayarak "Bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı diyalog." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti. Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack İsrail'de! Netanyahu ile görüştü

BİRİNCİ AŞAMANIN NE ZAMAN SONA ERECEĞİ BELLİ DEĞİL

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor. Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Büyükelçisi Tom Barrack F-35 şartını açıkladı
İsrail Tom Barrack'tan rahatsız: 'Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor'
ETİKETLER
#suriye
#gazze şeridi
#ateşkes
#Abd İsrail
#Bölgesel Barış
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.