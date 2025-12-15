Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız'la 6 milyon Euroluk maaş görüşmesi!

Juventus'tan Kenan Yıldız hamlesi geldi. Marco Conterio'nun haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'ın yeni maaşı için milli futbolcunun ailesi ve menajeriyle son görüşmeleri yapmaya karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kenan Yıldız'la 6 milyon Euroluk maaş görüşmesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 20:47

'ta kritiği devam ediyor. Yetenekli hücumcuyla maaş konusunda bir türlü anlaşamayan İtalya devi, an itibarıyla Kenan Yıldız'ın istediği rakama çıktı ve 6 milyon Euro civarlarında bir için süreci başlattı.

Kenan Yıldız'la 6 milyon Euroluk maaş görüşmesi!

KENAN YILDIZ'A 6 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Kenan Yıldız'ın takımda kalmasını isteyen Juventus, milli futbolcuya istediği minvalde bir anlaşma sunacak ve yeni imzaların yakın zamanda atılmasını sağlayacak. Ayrıca da ve , Kenan Yıldız'ın son durumunu uzun süredir takip ediyordu.

Kenan Yıldız'la 6 milyon Euroluk maaş görüşmesi!

KENAN YILDIZ BAŞROLDE

Bu sezon gösterdiği performansla iyice parlayan Kenan Yıldız, şu ana kadar 21 maça çıkmış ve 6 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUSLU TARAFTARLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
İtalyan futbolseverler, sosyal medyada sık sık Kenan Yıldız paylaşımları yapıyor ve Juventus'un oyun planının Kenan Yıldız'a odaklanması gerektiğini belirtiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrasında kritik karar: Beşiktaş'ta veda kesinleşti!
Fenerbahçe'de yıldız isme sözleşme feshi: Transfer olmazsa bedeli ağır olacak!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#real madrid
#sözleşme
#kenan yıldız
#juventus
#arsenal
#Maası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.