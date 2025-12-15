Kenan Yıldız'la 6 milyon Euroluk maaş görüşmesi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Juventus'ta Kenan Yıldız kritiği devam ediyor. Yetenekli hücumcuyla maaş konusunda bir türlü anlaşamayan İtalya devi, an itibarıyla Kenan Yıldız'ın istediği rakama çıktı ve 6 milyon Euro civarlarında bir sözleşme için süreci başlattı.
Kenan Yıldız'ın takımda kalmasını isteyen Juventus, milli futbolcuya istediği minvalde bir anlaşma sunacak ve yeni imzaların yakın zamanda atılmasını sağlayacak. Ayrıca da Real Madrid ve Arsenal, Kenan Yıldız'ın son durumunu uzun süredir takip ediyordu.
Bu sezon gösterdiği performansla iyice parlayan Kenan Yıldız, şu ana kadar 21 maça çıkmış ve 6 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı.