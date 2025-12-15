Menü Kapat
Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fenerbahçe Konyaspor canlı yayın ile ekranlara geliyor! Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor, bu akşam Chobani Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, son iki haftada yaşanan puan kayıplarının ardından Konyaspor karşısında sahaya çıkacak. İşte Fenerbahçe Konyaspor canlı yayın bilgileri…

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 19:43

, Trendyol ’in 16. haftasında bu akşam sahasında ’u ağırlayacak. Chobani Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FENERBAHÇE KONYASPOR CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleler arasında yer alıyor. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, ligdeki namağlup unvanını sürdürmek için sahaya çıkacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı ve karşılaşmada hakem Ozan Ergün görev yapacak.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girerken, son iki lig maçında Galatasaray ve RAMS Başakşehir karşısında 1-1’lik beraberlikler almıştı. Bu süreçte dört puan kaybeden sarı-lacivertliler, Konyaspor karşılaşmasını taraftarı önünde oynayacak. Müsabaka, hem puan tablosu hem de haftanın akışı açısından dikkatle izlenecek. Mücadele ile ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FENERBAHÇE - KONYASPOR NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye’de futbol yayın haklarını elinde bulunduran platformlar üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşların televizyon ve dijital platformlarını kullanabilecek.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Uydu yayını üzerinden Fenerbahçe Konyaspor maçını takip etmek isteyenler için Bein Sports ekranları ilk seçenek olabilecekken, internet üzerinden izlemek isteyenler için TOD TV seçeneği bulunuyor. Böylelikle Fenerbahçe Konyaspor maçı, hem evde hem de mobil cihazlar üzerinden takip edilebilecek.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor 11: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FENERBAHÇE KONYASPOR HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi, Türkiye’de Bein Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri, karşılaşmayı uydu yayını üzerinden canlı şekilde izleyebilecek.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Ayrıca TOD TV platformu üzerinden de Fenerbahçe Konyaspor maç yayını yapılacak. TOD TV kullanıcıları, internet bağlantısı olan her ortamda telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla müsabakayı canlı yayınla takip edebilecek.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Fenerbahçe Konyaspor maçını izlemek isteyen futbolseverler için farklı yayın seçenekleri bulunuyor. Uydu yayını tercih edenler, Bein Sports üzerinden mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

İnternet üzerinden izleme seçeneğini kullanan izleyiciler ise TOD TV platformu aracılığıyla Fenerbahçe Konyaspor maçına erişim sağlayabilecek. TOD TV, kullanıcılarına evde ya da dışarıda, internet bağlantısı bulunan her noktada canlı yayın imkanı sunuyor.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşması, bazı yabancı yayıncılar tarafından da canlı olarak ekranlara getirilecek. Brezilya’da Disney+, Ekvador’da ESPN 5 Sur, Nijerya’da DStv Now ve Şili’de Disney+ Premium Chile üzerinden maç yayını yapılacak.

Fenerbahçe Konyaspor maçını veren kanallar:

  • Brezilya: Disney+
  • Ekvador: ESPN 5 Sur
  • Nijerya: DStv Now
  • Şili: Disney+ Premium Chile
Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FENERBAHÇE KONYASPOR CANLI LİNK

Fenerbahçe Konyaspor maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler, karşılaşmanın resmi yayıncısı olan Bein Sports üzerinden yayına ulaşabilecek. Bein Sports, Süper Lig maçlarını yüksek görüntü kalitesiyle futbolseverlere sunacak.

Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FENERBAHÇE KONYASPOR ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Konyaspor maçı Türkiye’de resmi olarak Bein Sports ve TOD TV üzerinden yayınlanıyor. Bu platformlar dışında şifresiz yayın bulunmuyor.

Yurt dışında ise bazı ülkelerdeki yayıncılar, kendi platformları üzerinden maçı canlı olarak ekranlara getiriyor. Bu yayınlar, ilgili ülkelerin yayın politikaları kapsamında sunuluyor.

