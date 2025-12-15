Fenerbahçe Konyaspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında bu akşam sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Chobani Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleler arasında yer alıyor. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, ligdeki namağlup unvanını sürdürmek için sahaya çıkacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı ve karşılaşmada hakem Ozan Ergün görev yapacak.

Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girerken, son iki lig maçında Galatasaray ve RAMS Başakşehir karşısında 1-1’lik beraberlikler almıştı. Bu süreçte dört puan kaybeden sarı-lacivertliler, Konyaspor karşılaşmasını taraftarı önünde oynayacak. Müsabaka, hem puan tablosu hem de haftanın akışı açısından dikkatle izlenecek. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye’de futbol yayın haklarını elinde bulunduran platformlar üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşların televizyon ve dijital platformlarını kullanabilecek.

Uydu yayını üzerinden Fenerbahçe Konyaspor maçını takip etmek isteyenler için Bein Sports ekranları ilk seçenek olabilecekken, internet üzerinden izlemek isteyenler için TOD TV seçeneği bulunuyor. Böylelikle Fenerbahçe Konyaspor maçı, hem evde hem de mobil cihazlar üzerinden takip edilebilecek.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor 11: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.

Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi, Türkiye’de Bein Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri, karşılaşmayı uydu yayını üzerinden canlı şekilde izleyebilecek.

Ayrıca TOD TV platformu üzerinden de Fenerbahçe Konyaspor maç yayını yapılacak. TOD TV kullanıcıları, internet bağlantısı olan her ortamda telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla müsabakayı canlı yayınla takip edebilecek.

Fenerbahçe Konyaspor maçını izlemek isteyen futbolseverler için farklı yayın seçenekleri bulunuyor. Uydu yayını tercih edenler, Bein Sports üzerinden mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

İnternet üzerinden izleme seçeneğini kullanan izleyiciler ise TOD TV platformu aracılığıyla Fenerbahçe Konyaspor maçına erişim sağlayabilecek. TOD TV, kullanıcılarına evde ya da dışarıda, internet bağlantısı bulunan her noktada canlı yayın imkanı sunuyor.

Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşması, bazı yabancı yayıncılar tarafından da canlı olarak ekranlara getirilecek. Brezilya’da Disney+, Ekvador’da ESPN 5 Sur, Nijerya’da DStv Now ve Şili’de Disney+ Premium Chile üzerinden maç yayını yapılacak.

Brezilya: Disney+

Disney+ Ekvador: ESPN 5 Sur

ESPN 5 Sur Nijerya: DStv Now

DStv Now Şili: Disney+ Premium Chile

Fenerbahçe Konyaspor maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler, karşılaşmanın resmi yayıncısı olan Bein Sports üzerinden yayına ulaşabilecek. Bein Sports, Süper Lig maçlarını yüksek görüntü kalitesiyle futbolseverlere sunacak.

Fenerbahçe Konyaspor maçı Türkiye’de resmi olarak Bein Sports ve TOD TV üzerinden yayınlanıyor. Bu platformlar dışında şifresiz yayın bulunmuyor.

Yurt dışında ise bazı ülkelerdeki yayıncılar, kendi platformları üzerinden maçı canlı olarak ekranlara getiriyor. Bu yayınlar, ilgili ülkelerin yayın politikaları kapsamında sunuluyor.