TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasında değişikliğe gitti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın İdarecisi Abdullah Kavukcu'nun cezaları özelinde resmi açıklama yayınladı. Yönetim, hem hak mahrumiyetini hem de para cezasını önemli ölçüde düşürdü.

Burak Ayaydın
15.12.2025
15.12.2025
Tahkim Kurulu; Abdullah Kavukcu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 Milyon TL olan para cezasının, 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 Milyon TL'ye düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca da federasyon duyurusunda, neticesinde yeniden oylama yapıldığını belirtti.

TFF TAHKİM KURULU'NDAN CEZA AÇIKLAMASI

" A.Ş.’nin İdarecisi Abdullah Kavukcu’nun PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2021 - K.2025-2026/1885 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin İdarecisi Abdullah Kavukcu’nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 3.000.000,00 TL ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy birliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.’nin İdarecisi Abdullah Kavukcu’nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle, FDT’nin 38/1-a ve 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oy çokluğuyla,

Karar verilmiştir."

