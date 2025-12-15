Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrasında kritik karar: Beşiktaş'ta veda kesinleşti!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçıyla birlikte David Jurasek'in ayrılığı kesinleşti. Halihazırda Beşiktaş adına kadro planlamaları yapan Sergen Yalçın, Trabzonspor maçındaki hatasının ardından David Jurasek'i tamamen gözden çıkardı.

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrasında kritik karar: Beşiktaş'ta veda kesinleşti!
Burak Ayaydın
15.12.2025
15.12.2025
saat ikonu 18:48

Trabzonspor-Beşiktaş maçına David Jurasek'in pozisyonu damga vururken, Sergen Yalçın da Çek savunmacının ayrılık biletini kesti. Esasen ise dev maçın son anlarında David Jurasek pas opsiyonunu kullanmazken, Beşiktaş da Trabzonspor ile puanları paylaşmış ve Sergen Yalçın adına kritik bir kayıp gerçekleşmişti.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA SERGEN YALÇIN'DAN VEDA KARARI

Beşiktaş'ta yapılanma süreci devam ediyor! Sergen Yalçın yönetiminde kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva'dan sonra David Jurasek anlaşmasından da çıkmaya karar verdi. Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde Benfica ile görüşecek ve David Jurasek'in Portekiz'e geri dönmesini sağlayacak.

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrasında kritik karar: Beşiktaş'ta veda kesinleşti!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN SOL BEK TRANSFERİ İSTEDİ

David Jurasek'in performansını yetersiz bulan ve ayrılık kararı veren Sergen Yalçın, an itibarıyla yeni bir sol bek transferi de istedi! Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın planlamaları doğrultusunda çalışmalara başladı.

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrasında kritik karar: Beşiktaş'ta veda kesinleşti!

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA DAVID JURASEK'İN BÜYÜK HATASI

Beşiktaş'ın sahada bir kişi eksik olmasına rağmen; 3-2 önde olduğu son bölümde, David Jurasek önemli bir fırsat yakalamış ama müsait pozisyondaki Tammy Abraham'a pas vermek yerine kötü bir şutla topu dışarı göndermişti. Ardından ise Sergen Yalçın'ın sinirden gülmesi kameralara yansırken, birkaç dakika içinde de Trabzonspor gol atmış ve Kartal 3 puandan olmuştu.

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrasında kritik karar: Beşiktaş'ta veda kesinleşti!

MEHMET DEMİRKOL DA DAVID JURASEK'İN POZİSYONUNU İŞARET ETTİ

Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendiren yorumcusu Mehmet Demirkol, David Jurasek'in pozisyonunu gündeme taşımış ve oradaki olası golün, Sergen Yalçın adına tüm senaryoyu değiştireceğini anlatmıştı.

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrasında kritik karar: Beşiktaş'ta veda kesinleşti!

BEŞİKTAŞ'TA DAVID JURASEK PERFORMANSI

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 16 maça çıkan David Jurasek, 964 dakika sahada kalmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrasında kritik karar: Beşiktaş'ta veda kesinleşti!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA BEK OLARAK OYNAMAYAN KİM VAR?
Yaz döneminde Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, şu an için sadece 635 dakika sahada kaldı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
