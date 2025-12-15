İBB zamları mecliste tartışma kopardı: 7 yıl içerisinde yüzde 1016 artış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin AK Parti grubu, İSPARK otopark hizmetleri, mezarlık yeri gibi kalemlerde 7 yılda yüzde 1000'i aşan zamlara tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçim öncesi söz verdiklerini yapmadığı hatırlatılarak uygulamalar eleştirildi.

Saraçhane'deki AK Parti Grup Salonu'ndaki basın açıklamasında konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2019 yılından bugüne AK Parti Meclis grubu olarak İstanbulluların CHP'li İBB yönetimine verdiği vekaletin doğru, hukuka uygun, ahlaki bir şekilde kullanıp kullanılmadığına ilişkin denetim görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

"İSTANBUL NİMET" SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

CHP'li İBB yönetiminin, 2019'daki seçimlerden önce "İstanbul nimet" söyleminde bulunduğunu aktaran Türkyılmaz, "CHP'li İBB yönetimi, bugün iddianamede de gördüğümüz üzere nimeti kendine, külfeti kentine, İstanbul'a yükleyen bir anlayışa gelmiştir. 'Finansal kaynaklar anlamında 2019 yılında kendi öz kaynaklarımızı temin edeceğiz, yeni finansal modeller kuracağız' diyen CHP'li İBB yönetiminin 7 yıl sonra bugün gelmiş olduğu nokta, İstanbulluların en zaruri ihtiyaçları olan su, ulaşım gibi başlıklarda bile yüzde binleri aşan zamlardır. Hiçbir enflasyon oranıyla, yakıt, elektrik giderlerinden gelen zamlarla izah edilemeyecek bir noktada zamlar yaparak, bir zam ekonomisi üzerinden kaynaklarını yönettiğini maalesef görüyoruz." ifadelerini kullandı.

7 YIL İÇİNDE YÜZDE 1016 ZAM

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse de İBB Meclisi aralık ayı toplantısında alınan kararlarda, sosyal belediyecilik söyleminin arkasına saklanılarak, kötü yönetimin bedelinin, tarifeler üzerinden vatandaşa ödetildiğini söyledi.

Kamuoyunda zamlarla ilgili tartışmalar büyüyünce CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu ile Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın geçmişte ücret alınmayan bazı kalemleri sayarak bugün yapmış oldukları fahiş artışları "normalleştirmeye" çalıştıklarını ifade eden Karaköse, "Oysaki mesele, birkaç cümleyle geçiştirilebilecek bir iletişim konusu değil, mesele kamu hizmetlerinin finansmanı ve haksız artışların konuşulduğu bir meseledir. Bahsi geçen konular, 'algı' denilerek perdelenemeyecek kadar da somuttur." dedi.

İBB'nin cenaze işlerine yaptığı zamlara değinen Karaköse, "Cenaze hizmetleri yeri ruhsatı" ücretinin 2019'da 80 lira olduğunu, en son yapılan zamla birlikte 7 yıl içerisinde bu ücretin yüzde 580 artışla 544 liraya yükseldiğini belirtti.

Karaköse, "Soru basittir. Ruhsat vermenin hangi maliyet unsuru bu artışı izah edebilir? Ne enflasyon söylemi ne de genel gider argümanı bunu açıklamaya yetmeyecektir." şeklinde konuştu.

Basında çok fazla yer alan birinci grup mezar yerinin, 2019'da 30 bin lira olduğunu, bu ücrete 7 yıl içerisinde yüzde 1016 artış yapılarak bugün 334 bin 896 liraya yükseltildiğini dile getiren Karaköse, "Dördüncü grup dediğimiz ve fiyatın en düşük olduğu mezar yerinde durum ne? Aslında burada da durum çok iç açıcı değil. Yine 2019'da 2 bin lira olan en düşük dördüncü grup mezar yeri, bugün 10 bin 728 liraya yükseltildi. Kendilerinin küçük gördüğü, çok fazla artış demedikleri bu yerde bile yüzde 436'lık bir artış söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

Lahit mezarlarda 7 yıllık artışın yüzde 1271 olduğuna işaret eden Karaköse, şöyle devam etti:

"İstanbul'un kadim geleneği olan çeşme yaptırma ve hayır işleme iradesi maalesef adeta bir 'tarife bariyerine' çarpmış durumdadır. Kendileri bu konuyu hiç gündeme almadılar ama burada çarpıcı bir rakam olduğu için paylaşmak istiyorum. Bir önceki yıla göre bile yüzde 731 artışla 61 bin 660 liraya çıkardıkları bu çeşme yaptırma meselesi, son geçen tarifeyle beraber 500 bin liraya yükseltilmiştir. 10 bin lira olan çeşme yapım ücretinin 2019'da bugüne kadar toplam artışın yüzde 4 bin 900 olduğunu görüyoruz. Bu artışı neyle açıklayacaklarını şahsen bilmiyorum ama bu tablo gösteriyor ki sosyal belediyecilik iddiasıyla başladıkları yerde hayrı kolaylaştırmak yerine maliyet kalemi haline getiren bir anlayışla karşı karşıyayız."

OTOPARK ÜCRETLERİ 1 LİRA OLMASI TEKLİF EDİLMİŞTİ YÜZDE 1067 ARTIŞ

Karaköse, İBB'nin iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yapılan zamdan bahsederek, "2019 yılında mecliste vermiş oldukları bir önergeyle otopark ücretlerinin günlük 1 lira olmasını öneren zihniyet, bugün maalesef otopark ücretlerinde fahiş rakamlarla karşımıza gelmektedir. 2019'da 1-2 saatlik otopark ücreti 6 lirayken yüzde 1067 artışla 2024'te 70 liraya çıkardılar, 2025 yılına geldiğimizde ise 220 lira olmuştu. 2019'dan bugüne kadar toplam artış yüzde 3 bin 567 oldu." diye konuştu.

İstanbullular için otoparkın artık karşılanamaz bir lüks haline getirildiğini kaydeden Karaköse, İBB yönetiminin, bedava vermeyi teklif ettikleri ve ucuzlatacakları vaadinde bulundukları suyun metreküp ücretinin 2019'da 4,6 lirayken yüzde 1040 zam yapılarak 2025'te 52,45 lira olduğunu aktardı.

Toplu ulaşımda İstanbulkart tam biniş ücretinin 2019'da 2,60 lira olduğunu, yüzde 1246 zamla 2025'te 35 liraya yükseltildiğini söyleyen Karaköse, toplu ulaşıma, asgari ücret, döviz kuru ve yakıt ücretlerinin daha üzerinde zam yapıldığını vurguladı.

Karaköse, İBB yönetiminin "Hayatı ucuzlatacağız, İstanbullulara daha rahat bir hayat sağlayacağız, hayatlarını kolaylaştıracağız." vaatlerinin aksine, fahiş zamlar uyguladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, birilerinin siyasi hedefleri için harcanamayacak kadar kıymetli ve önemlidir. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, verimliliği artırmak yerine tarifeleri artıran, israfı azaltmak yerine açığı vatandaşın cebinden kapatan bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Kamuoyuna yansıyan, yargı süreçlerine konu olan çeşitli ihale ve kaynak kullanımı iddiaları varken yönetimin bu fahiş artışları 'algı' diyerek savunmaya çalışması, tarife kararlarının meşruiyetini daha da zayıflatmaktadır. Masumiyet karinesi esastır fakat şeffaflık ve hesap verebilirlik de kamu yönetiminin vazgeçilmez şartıdır. İstanbul pahalılaşmak zorunda değil. İstanbul kötü yönetildiği için pahalılaşıyor gerçeğinden yola çıkarak İBB yönetimini, tarifelerdeki artışların gerekçelerini kalem kalem, maliyet tablolarıyla açıklamaya, otopark üretimi, ulaşım ve su yönetiminde verimlilik odaklı bir revizyon yapmaya, dar gelirliyi koruyan, ölçülülük ve sosyal adalet kriterlerini gözeten hakkaniyetli tarife düzenlemesine dönmeye, ihale ve harcama süreçlerinde en üst düzey şeffaflık standardını uygulamaya davet ediyoruz."

YÜZDE 200 ZAMMA TEPKİ: "HEDEF GÖSTEREREK ZAMMI ÖRTEMEZLER"

Basın açıklamasının ardından AK Parti grubu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bir gazeteci, kamuoyunda mezarlıklarda bazı kalemlere yüzde 200 zam yapıldığı yönünde haberler çıktığını, buna karşılık CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Karaoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in "Mezarlıklarda yüzde 200 zam yapılmadığı" yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatarak, konunun doğrusunu sordu.

Karaköse, şöyle cevap verdi:

"Yüzde 200'lük zam, birinci grup mezarlıklarda. Hatta kendisi (Karaoğlu) açıklama yaparken maalesef hedef göstererek, 'Vekiller, Bakanlar zaten oradan alıyor. Ne olur ki?' diye getirdikleri yer aslında. Burada vatandaşlarımız da var. Bugüne kadar birçok vatandaşımız bahsi geçen bu birinci grup mezarlıklarda hizmet almışlardır, almaya da devam ediyorlar. Hedef göstererek yüzde 200 yaptıkları zammı örtemezler. Yüzde 200'lük zam, tam da bahsettiğim birinci gruptaki kısımlara geldi. Birinci grup mezarlıklarda anılan bütün kalemlerin hepsine yüzde 200 zam geldi. Bunda iki katlı lahitler, çocuk cenazesi yeri, boş mezar yeri, mezar yerinin yakınının aldığı boş mezar yeri olarak adlandırılan birçok kalemde yüzde 200 artışlar var. Diğer kalemlerde de mezarlıklarda yüzde 100 ve yüzde 50. En düşük görülen yüzde 50 dördüncü grupta. Yüzde 50 diye küçümsedikleri rakamda bile aslında AK Parti döneminden bugüne kadar yüzde 500'leri, yüzde 436'ları bulan bir artış var. Bir önceki yıla göre yüzde 50 zammı, hangi gider kalemine göre yaptınız?"

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan'ın sosyal medya hesabında geçen ay yapılan İSKİ Genel Kurulunda suya zam yapılmadığını paylaşmasının hatırlatılması üzerine Karaköse, şunları söyledi:

"Son yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda da suya zam oldu. Sadece İSKİ Genel Kurulu'nda değil, ara ara gelerek de suya zam yapmak istediler. Buna karşı çıkmamıza rağmen artık Meclis çoğunluğu da onlarda olduğu için istedikleri gibi ara zamları geçirebiliyorlar. Öngörerek, planlayarak, hesaplayarak iş yapmadıkları için yapmış oldukları zammı yetersiz görüp ara zamla geliyorlar. Baktılar bu böyle olmayacak, bu sefer karar çıktı Meclisten. 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren ve TÜFE, Yİ-ÜFE oranlarının ortalamasının alınacağı ve bundan sonra da mayıs ayı kurulundan sonra da her ay faturalara yansıyacak şekilde zamlar otomatik devam ediyor. Genel kurulda zam yapıldı, bir dahaki genel kurula kadar böyle gidecek diye zannetmeyin. Zaten en son yapılan genel kurulda, 45,6 gibi bir oran vardı, şimdi 52,45'lere çıktı. Neden? Otomatik artışlardan dolayı. Bundan sonra suyun fiyatını her ay farklı görebiliriz, her ay göreceğiz."