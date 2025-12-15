2025 Aralık SED ödemeleri hesaplara yattı mı?

SED Aralık 2025 ayı ödemeleri hesaplara aktarılmış durumda.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama ile ilan edilen ödemelere ilişkin yardım alan vatandaşlar hesaplarını kontrol etmeye koyuldu.

ARALIK AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına ilişkin 1 milyar 473 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara aktarıldığını bildirdi.

SED ödemeleri e-Devlet üzerinde yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri sorgulama ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak yapılabiliyor.

SED YARDIMI NE KADAR ÖDENİYOR?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı bu senenin başında yapılan artışla ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya çıkarıldı.

Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya yükseltildi.