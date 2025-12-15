Berke Özer'i İtalyan devi istiyor!

Berke Özer'in talipleri her geçen gün artıyor. Son zamanlarda Liverpool ile anılan Berke Özer, şimdi de Milan'ın planlamalarına dahil edildi. Esasen ise İtalya devi, Mike Maignan ile sözleşme yenilenmemesi halinde milli eldivene yönelmeye hazırlanıyor.

BERKE ÖZER AVRUPA'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Lille ile birlikte Ligue 1'de özel işler yapan ve takımının Fransa'daki zirve takibinde başroldeki isimlerden olan Berke Özer, ayrıca da penaltı kurtarışlarıyla daha şimdiden sezona damga vurdu. En nihayetinde ise adaptasyon sürecini başarılı şekilde geçiren milli eldiven, Milan'ın transfer listesinde başa yazıldı.

BERKE ÖZER VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer, şu ana kadar 20 maçta 25 gol yerken, ayrıca da 7 karşılaşmada skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.