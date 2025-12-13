Fenerbahçe'de 18 milyon Euroluk ek gelir!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 ile geçti ve 11 puanla 12. sıraya yükseldi. Esasen ise temsilcimiz; ilk 8'e doğru ilerlerken, bir yandan da 18.55 milyon Euroluk nakit akışı sağladı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BU SEZON DAĞITILAN PARA ÖDÜLLERİ:

Katılım: 4.31 milyon Euro

Galibiyet: 450 bin Euro

Beraberlik: 150 bin Euro

Son 16 play-off: 300 bin Euro

Son 16 turu: 1 milyon 750 bin Euro

Çeyrek final: 2 milyon 500 bin Euro

Yarı final: 4 milyon 200 bin Euro

Final: 7 milyon Euro

Şampiyon: 6 milyon Euro

Bunun yanı sıra takımlar ligdeki puan durumu, piyasa değeri sıralaması ve katsayı klasmanından; toplam 666 hisseyi paylaşacak. Son sıradaki takım 1, ilk sıradaki takım ise 36 hisse kazanacak.