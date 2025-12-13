Menü Kapat
12°
Fenerbahçe'de 18 milyon Euroluk ek gelir!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüveni, kulüp adına önemli bir ek gelir de sağladı. Son maçını 4-0 ile kazanan Fenerbahçe, an itibarıyla 18.55 milyon Euro gelir elde etmiş oldu.

Fenerbahçe'de 18 milyon Euroluk ek gelir!
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 ile geçti ve 11 puanla 12. sıraya yükseldi. Esasen ise temsilcimiz; ilk 8'e doğru ilerlerken, bir yandan da 18.55 milyon Euroluk nakit akışı sağladı.

Fenerbahçe'de 18 milyon Euroluk ek gelir!

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BU SEZON DAĞITILAN PARA ÖDÜLLERİ:

Katılım: 4.31 milyon Euro

Galibiyet: 450 bin Euro

Beraberlik: 150 bin Euro

Son 16 play-off: 300 bin Euro

Son 16 turu: 1 milyon 750 bin Euro

Çeyrek final: 2 milyon 500 bin Euro

Yarı final: 4 milyon 200 bin Euro

Final: 7 milyon Euro

Şampiyon: 6 milyon Euro

Fenerbahçe'de 18 milyon Euroluk ek gelir!

Bunun yanı sıra takımlar ligdeki puan durumu, piyasa değeri sıralaması ve katsayı klasmanından; toplam 666 hisseyi paylaşacak. Son sıradaki takım 1, ilk sıradaki takım ise 36 hisse kazanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE HEDEF NEDİR?
Sadettin Saran yönetimi, 'Avrupa'da şampiyonluk' isteğini dile getirmeye başlamıştı.
