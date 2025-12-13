Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş ve Başkan Serdal Adalı için Tahkim Kurulu'ndan ceza iptali!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'a ve başkan Serdal Adalı'ya verilen cezaları kaldırdı. Futbol yönetimi, sürece dair resmi bildiri yayınladı.

Beşiktaş ve Başkan Serdal Adalı için Tahkim Kurulu'ndan ceza iptali!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 20:29

Tahkim Kurulu, siyah beyazlı camianın cezalarının iptalini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, kararın hukuki detaylarına dair bilgilendirmede bulundu.

Beşiktaş ve Başkan Serdal Adalı için Tahkim Kurulu'ndan ceza iptali!

TFF'DEN BEŞİKTAŞ VE SERDAL ADALI AÇIKLAMASI

"Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy çokluğuyla,

- Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy çokluğuyla,

Karar verilmiştir."

Beşiktaş ve Başkan Serdal Adalı için Tahkim Kurulu'ndan ceza iptali!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN ARA TRANSFERDEKİ HEDEFİ NEDİR?
Kartal, önemli takviyelerle birlikte yeniden zirve yarışında dahil olmak istiyor.
