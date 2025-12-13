Menü Kapat
Spor
Galatasaray'dan Mohamed Salah'a sözleşme: Maaş pazarlıklarında ilk rakam!

Galatasaray'ın; Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah ile ilgilendiği günlerde, Corriere Dello Sport'tan flaş bir iddia geldi. Habere göre Galatasaray, Mohamed Salah'a sözleşme sunmaya karar verdi ve maaş konusundaki ilk miktarı da belirledi.

Galatasaray'dan Mohamed Salah'a sözleşme: Maaş pazarlıklarında ilk rakam!
'da gündemi resmen başladı. Yıldız transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam etmeyi hedefleyen Galatasaray, Mohamed Salah için kritik bir hamle tasarladı ve 15 milyon Euroda karar kıldı.

Galatasaray'dan Mohamed Salah'a sözleşme: Maaş pazarlıklarında ilk rakam!

GALATASARAY'DAN MOHAMED SALAH'A SÖZLEŞME

Mohamed Salah'ın ara döneminde 'a veda etmesi beklenirken, Galatasaray da yıldız hücumcuya 15 milyon Euro maaş teklif etmeye karar verdi! Ayrıca da devinin, maaşa ilave olarak ciddi bonuslar içeren bir anlaşma sunması da gündeme geldi. Esasen ise süreçteki tek problem olarak, Liverpool'un bonservis beklentisine dikkat çekildi.

Galatasaray'dan Mohamed Salah'a sözleşme: Maaş pazarlıklarında ilk rakam!

GALATASARAY'IN MOHAMED SALAH TRANSFERİNDE BONSERVİS ÇIKMAZI

Geçtiğimiz yaz döneminde Victor Osimhen'e 75 milyon Euro bonservis harcayan Galatasaray'ın, Mohamed Salah için de 40 milyon Euro civarlarında bir transfer yatırımı gerçekleştirmek zorunda olacağı öne sürüldü. Zira Liverpool, sözleşmesi devam eden Mısırlı yıldız için bu minvalde bir transfer getirisine karar verdi.

MOHAMED SALAH LIVERPOOL'DAN NEDEN AYRILIYOR?
Yetenekli kanat, yedek kalmasıyla birlikte gemileri yakmış ve yönetimi eleştirmişti.
