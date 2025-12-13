Berke Özer'i transfer etmek istiyorlar: Premier Lig devinde kritik hesaplar!

Liverpool'da Berke Özer hareketliliği yaşanıyor. Uzun yıllar kaleyi koruyacak potansiyelli bir eldiven arayan Liverpool, Lille ile özel performanslar gösteren Berke Özer'i de takibe aldı.

BERKE ÖZER'E TRANSFERDE LIVERPOOL SÜRPRİZİ

Gelecek planlamaları kapsamında geçtiğimiz yaz pek çok kritik transfer gerçekleştiren Liverpool, şimdi de file bekçisi arayışına başladı! Süreçten hareketle ilk olarak Avrupa'daki potansiyelleri gündemine alan Premier Lig devi yönetimi, Berke Özer'i de en yetenekli adaylardan biri olarak belirledi.

BERKE ÖZER AVRUPA'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Lille ile birlikte Ligue 1'de özel işler yapan ve takımının Fransa'daki zirve takibinde başroldeki isimlerden olan Berke Özer, ayrıca da penaltı kurtarışlarıyla daha şimdiden sezona damga vurdu. En nihayetinde ise adaptasyon sürecini başarılı şekilde geçiren milli eldiven, Liverpool'un transfer listesinde başa yazıldı.

BERKE ÖZER VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer, şu ana kadar 20 maçta 25 gol yerken, ayrıca da 7 karşılaşmada skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.