Nacak yüzünden kanlar içinde kaldı! Küçük çocuğun oyunu kötü bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hocaköy mahallesinde bahçede oynayan küçük çocuk facianın kıyısından döndü.

PARMAĞINI KOPMA NOKTASINA GETİRDİ

7 yaşındaki Sadık K. isimli çocuk nacak isimli odun kesme aletiyle oynarken kendini kanlar içinde bıraktı. Odunu kesmek isterken yanlışlıkla eline saplayan çocuğun sağ baş parmağı kanlar içinde kaldı.

Küçük çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.