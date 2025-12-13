Kahramanmaraş'ta vahşet! Eski kız arkadaşına pusu kurdu, otoparkta katletti

Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde korkunç bir cinayet yaşandı. 23 yaşındaki İ.T.K. isimli cani, kendisinden bir süre önce ayrılan S22 yaşındaki Sultan Değirmenci'nin peşini bir türlü bırakmadı. Genç kızın yaşadığı siteye gelen cani, otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci'yi silahla vurarak kaçtı.

CANİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri genç kızın kullandığı otomobilinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Gittiği güzergah tespit edilen şüpheli kısa süre sonra olayda kullandığı silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Genç kızın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan inceleme sonrasında adli tıpa gönderildi.

Şüphelinin Sultan'ı, bir süre önce kendisinden ayrıldığı için işlediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.