Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kahramanmaraş'ta vahşet! Eski kız arkadaşına pusu kurdu, otoparkta katletti

Kahramanmaraş'ta bir sitede dehşet yaşandı. İ.T.K. isimli cani, kendisinden bir süre önce ayrılan kız arkadaşını evine girmek üzereyken katletti. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırgan suç aleti olan silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

13.12.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 00:44

İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde korkunç bir yaşandı. 23 yaşındaki İ.T.K. isimli cani, kendisinden bir süre önce ayrılan S22 yaşındaki Sultan Değirmenci'nin peşini bir türlü bırakmadı. Genç kızın yaşadığı siteye gelen cani, otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci'yi silahla vurarak kaçtı.

Kahramanmaraş'ta vahşet! Eski kız arkadaşına pusu kurdu, otoparkta katletti

CANİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri genç kızın kullandığı otomobilinde hayatını kaybettiğini tespit etti. ise olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Gittiği güzergah tespit edilen kısa süre sonra olayda kullandığı silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta vahşet! Eski kız arkadaşına pusu kurdu, otoparkta katletti

Genç kızın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan inceleme sonrasında adli tıpa gönderildi.
Şüphelinin Sultan'ı, bir süre önce kendisinden ayrıldığı için işlediği ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta vahşet! Eski kız arkadaşına pusu kurdu, otoparkta katletti
