Adıyaman'da çifte cinayet! Eşini ve bacanağını öldürüp kaçtı

Adıyaman'ın Besni ilçesinin Aşağısarhan Mahallesi'nde boyacılık yaptığı öğrenilen A.S. ile eşi Selvi S. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sesleri duyarak eve gelen A.S'nin bacanağı Muharrem Arslan (50), tartışan çifti sakinleştirmeye çalıştı.

EŞİ VE BACANAĞINI KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan A.S, tabancayla eşi ve bacanağına ateş etti. A.S. çifte cinayetin ardından olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Silah seslerinin duyulmasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Selvi Sarı ile Muharrem Arslan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

POLİS KAÇAN KATİLİN PEŞİNDE

Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.