13°
Aktüel
Valencia Anadolu Efes maç skoru! Kötü seri devam etti

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket’e 94-82 mağlup oldu.

’in 15. haftasında temsilcimiz , deplasmanda konuk olduğu Valencia Basket karşısında 94-82’lik skorla yenildi.

Valencia Basket bu skorla derecesini 10-5’e çıkartırken, Anadolu Efes ise 5-10’a düştü.

Igor Kokoskov’un ayrılığı sonrasında bu karşılaşmada da takımın başında yardımcısı Radovan Trifunovic görev yaptı.

Lacivert-beyazlılar, sezona adeta kabus gibi bir giriş yaparken, hem BSL’de hem Euroleague’de kötü gidişatı durduramıyor. Anadolu Efes, BSL’de son 4 ve Euroleague’de ise 3 maçını kaybetmiş durumda.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 45-39 önde tamamlamıştı.

Valencia Basket’te Kameron Taylor 20 sayı-5 ribaunt, Matt Costello 15 sayı-5 ribaunt, Jaime Pradilla 14 sayı-4 ribaunt, Jean Montero 9 sayı-5 asist ve Josep Puerto 9 sayı-1 asist üretti.

Anadolu Efes’te ise Isaia Cordinier 18 sayı-3 ribaunt, Jordan Loyd 18 sayı-2 asist, Ercan Osmani 9 sayı-3 ribaunt, Rolands Smits 8 sayı-5 ribaunt ve Şehmus Hazer 7 sayı-4 ribaunt kaydetti.

